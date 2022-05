A partir de hoy uso de cubrebocas en Aguascalientes es voluntario: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El uso del cubrebocas permanecerá como voluntario en el estado, sin que haya más decretos para obligar o no a la portación del mismo, señaló contundente el gobernador panista, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva sostuvo que no puede estar detrás de cada persona para indicarles que se pongan el cubrebocas o no, por lo que permanecerá la medida de que lo usen quienes así lo deseen en cualquier espacio.

-¿En Aguascalientes se podría dejar ya el cubrebocas por completo como Jalisco?

-No, la verdad es que si bien no hemos planteado ninguna disposición yo sigo pensando que la pandemia se resolvería con responsabilidad individual y así va a continuar de que cada quien lo utilice o no en base a su criterio.

-¿Entonces ya nos olvidamos de los decretos?

-Nos olvidamos de los decretos y nos olvidamos de que lo uses o no porque es un tema de responsabilidad individual.

Sin embargo al final el Ejecutivo estatal comunicó que la pandemia no ha pasado, por lo que el sector salud continuará preparado para cualquier situación que se pudiera presentar.