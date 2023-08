A ni un año de su lanzamiento, Google jubiló una de sus apps más prometedoras

Redacción

EEUU.- Apenas en agosto del año pasado, Google encontró la forma de acercar sus últimos experimentos en el campo de la inteligencia artificial generativa a los usuarios de móviles Android y iPhone, a través de una aplicación gratuita, llamada AI Test Kitchen; aplicación que ahora ha desaparecido de las tiendas de aplicaciones, y no tiene pinta de que vaya a regresar.

Es de recordar que hasta el momento de su desaparición, AI Test Kitchen permitía probar algunas de las herramientas de IA desarrolladas por Google como MusicLM, la IA generativa que permite generar música a partir de texto.

Además estaba previsto que, poco a poco, AI Test Kitchen fuera recibiendo nuevas herramientas, e incluso se había hablado de una “segunda temporada” de la aplicación con aún más funciones.

Si bien Google no ha revelado cuál es la razón por la que se ha decidido retirar la app AI Test Kitchen de Google Play y de la App Store; es posible que la compañía quiera centrarse en el desarrollo de la versión web, que a día de hoy continúa estando disponible.

AI Test Kitchen desaparece de Google Play y de la App Store

Por cierto que su versión inicial, AI Test Kitchen ofrecía acceso a tres herramientas de inteligencia artificial diferentes: Imagine IT, List It, Talk About It (Dogs Edition). Tras el pasado Google I/O 2023, la aplicación fue actualizada para retirar las tres primeras demostraciones, e incluir acceso a MusicLM.

Y para aquellos usuarios que quieran seguir al tanto de los experimentos de Google en el campo de la IA y probar las últimas herramientas creadas por la compañía, pueden seguir haciéndolo a través de la web oficial de AI Test Kitchen, que en el momento de publicar este artículo sigue siendo accesible y completamente funcional.

*Con información de La Vanguardia.