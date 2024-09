“A mí no me asusta la muerte”: Silvia Pinal

Redacción

Ciudad de México.-Silvia Pinal celebra hoy su cumpleaños 94 años, por lo que sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán decidieron celebrarla íntima reunión en su casa la tarde de este miércoles.

Fiel a su costumbre, doña Silvia Pinal atendió a los medios de comunicación que hicieron acto de presencia en el lugar, y mientras recibía los parabienes de los presentes, la reconocida actriz mexicana compartió una emotiva reflexión sobre lo que en su momento será su partida de este mundo.

“Con mucho amor, con mucho gusto [celebro mi cumpleaños]. A mí no me asusta la muerte, la muerte se va y viene cuando se le da a ella su gana. A mí que no me meta (…) Yo quiero decirles que tengan paciencia, que se disputan ‘que tú tienes, que yo tengo’, no, señora, aquí todos tenemos de bien y bonito, así que ¡adelante!”, expresó la también conductora de televisión.

https://www.youtube.com/embed/l3-SS1Exr8g?si=e-t0R8EhCrW5UIhy

Por su parte, Alejandra Guzmán reveló que se encontraban muy felices de poder celebrar a la mujer que le dio la vida y reveló parte de los regalos con los que consintió a la mujer que por mucho tiempo desfiló por diferentes y exitosos proyectos tanto en cine como en televisión.

“Estamos comiendo chiles en nogada, pastel. Yo le regalé unas pijamas, unos calcetines, guantes, cositas para el frío que viene (…) La amamos, la queremos, es una inspiración y siempre estar aquí pudiéndola celebrar es lo máximo para nosotros”, expresó la intérprete de “Rosas rojas”.

A su vez, Sylvia Pasquel manifestó: “Es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo y siempre pues estar aquí pudiéndola celebrar y festejar, para nosotros es lo máximo. También pijamas, chalinitas y cosas que ella usa [le regalé]”.

Después de que La Guzmán comenzó a cantar “Eternamente bella” mientras que su mamá le hacía los coros, doña Silvia confesó que se sentía “como de 18 años”.

Finalmente, Alejandra Guzmán confirmó a la prensa que en el 2025 se llevarán a cabo los Premios Silvia Pinal, como parte de lo que será su nueva fundación, por lo que espera dar más detalles al respecto más adelante.

Con información de Quién