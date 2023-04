A los 96 años murió Harry Belafonte

Redacción

EEUU.- Harry Belafonte, el elegante cantante al que se atribuye en gran medida la popularización del calipso en Estados Unidos en la década de 1950 y que marchó a la vanguardia de la lucha por los derechos civiles durante medio siglo, murió este martes a los 96 años, según dijo su portavoz, Ken Sunshine, a la cadena de noticias NBC News.

Belafonte falleció a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York, según Sunshine.

El legado de Belafonte como cantante cautivador y carismático se selló con el lanzamiento del álbum histórico Calypso en 1956, y se extendió por más de seis décadas en las radios y pantallas de cine.

Recientemente, en 2018, hizo una escalofriante aparición en la película BlacKkKlansman, en la que interpreta a un anciano líder de los derechos civiles que relata la persecución judicial y el brutal linchamiento de Jesse Washington, un granjero adolescente negro, en Waco, Texas, en 1916.

Tras varios años de mala salud, Belafonte tuvo que pedir permiso a su médico para rodar la escena. El director de la película, Spike Lee, declaró a la web informativa Deadline: “Dije: ‘Gracias, Jesús’. Y le dije al equipo: ‘Cuando vengan mañana al plató, quiero que lleven traje, corbata, que se pongan la ropa de los domingos. Si se visten fachosos, no vengan a trabajar, tenemos un invitado muy especial”.

Hijo de una ama de llaves jamaicana

Belafonte nació como Harold George Bellanfanti Jr. en el Harlem neoyorquino, en 1927, hijo de Harold George Bellanfanti Sr., un chef nacido en Martinica, y Melvine Bellanfanti, un ama de llaves nacida en Jamaica. Entre los 8 y los 13 años vivió en Jamaica con su madre, y regresó a Estados Unidos para continuar sus estudios secundarios antes de servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial.

Asistió al Taller de Arte Dramático de la New School for Social Research con el G.I. Bill, en una clase en la que estaban Marlon Brando, Walter Matthau y Sidney Poitier, que se convertiría en su amigo para toda la vida.

Además, cantó en clubes nocturnos de Nueva York, donde logró su primer éxito al convertir sus suaves y elegantes interpretaciones de clásicos del pop, el jazz y el folk en un compromiso en el Village Vanguard, donde pronto fue descubierto por RCA Victor y firmó con un contrato discográfico en 1952.

El novelista y compositor negro William Attaway instó a Belafonte a “ver las canciones populares como un cuerpo de conocimiento social, un recurso colectivo abierto a todos”, escribió la académica de la Universidad de Massachusetts Judith E. Smith en su biografía de 2014, Becoming Belafonte: Black Artist, Public Radical.

A partir de entonces, Belafonte se centró en la música vernácula y folclórica, en gran parte expresión de la experiencia negra y caribeña. Al cabo de un año ya tenía un sencillo de éxito, Matilda, que permanecería en su repertorio durante décadas.

En 1954, había alcanzado el número 3 en las listas de álbumes con Mark Twain and Other Folk Favorites. También triunfó en Broadway, ganando un Tony a la mejor interpretación como protagonista en un musical en 1954 para la revista John Murray Anderson’s Almanac.

‘El Rey del calipso’

Y entonces llegó 1956, cuando dominó el mundo de la música con dos álbumes nº 1, Belafonte y Calypso, un hito en la música popular estadounidense que fue el primer disco LP certificado con ventas de un millón o más.

El álbum —que incluía el número emblemático de Belafonte, Day-O (Banana Boat Song), con su inolvidable lamento de estibador jamaicano— permaneció 99 semanas en las listas, 31 de ellas en el número 1, lo que sigue siendo la cuarta carrera más larga en la historia de las listas Billboard.

También estableció el calipso, una mezcla folclórica afrocaribeña arraigada en Trinidad y Tobago, como un componente perdurable de la escena musical estadounidense, lo que le valió el apodo de Rey del calipso.

Allanó así el camino a una oleada de artistas folk que salpicaron las listas de éxitos hasta el comienzo de la invasión musical británica de mediados de los 60 y sigue influyendo en artistas folk y de “música isleña” como Jimmy Buffett, Alison Hinds, Buster Poindexter, Mighty Sparrow, the Mighty Vikings y David Rudder.

“Años después, sigue siendo un disco de inestimable influencia, que ha inspirado a muchos cantantes y grupos folk”, escribió sobre Calypso el célebre historiador musical y escritor Cary Ginell.

Primer artista negro en ganar un Emmy

Belafonte se consolidó en la televisión durante las décadas de 1950 y 1960, recibiendo un Emmy en 1960 por su actuación en el especial musical Tonight With Belafonte, que le convirtió en el primer artista negro en ganar un Emmy. Al año siguiente obtuvo otra nominación.

En 1954, Belafonte también actuó en el cine, donde obtuvo un preciado papel protagonista en la adaptación cinematográfica de Carmen Jones, el musical negro de Broadway que reinterpretaba la ópera Carmen de Georges Bizet. A pesar de sus ventas de discos y su premio Tony a la mejor revista musical, a Belafonte no se le permitió cantar en la película: sus canciones fueron dobladas por el cantante de ópera LeVern Hutcherson.

Para tomar las riendas de su carrera, Belafonte montó su propia producción cinematográfica en 1959, Odds Against Tomorrow, una descarnada película de cine negro escrita por el guionista Abe Polonsky, incluido en la lista negra, e interpretada por John Lewis.

La película, sobre los enfrentamientos de un animador negro de un club nocturno con un atracador de bancos blanco y racista, recibió buenas críticas y fue nominada a un Globo de Oro, pero fracasó en taquilla.

En abril de 1968, por ejemplo, un especial de televisión protagonizado por Belafonte y la cantante pop blanca Petula Clark provocó un revuelo nacional porque Clark tocó brevemente el brazo de Belafonte durante un dueto.

Activista por los derechos civiles

Este tipo de incidentes no hicieron más que reforzar a Belafonte, cuya conciencia social empezó a aflorar a principios de la década de 1950 de la mano de Paul Robeson, el polifacético cantante, artista y activista al que llamaba su mentor. De 1954 a 1961, Belafonte se negó a actuar en el Sur Profundo, lo que le convirtió en blanco de los comentaristas racistas blancos y le hizo figurar durante un tiempo en la famosa lista negra de Hollywood durante la era McCarthy.

A principios de los 60, Belafonte se había convertido en una fuerza del movimiento por los derechos civiles. Ya era confidente del reverendo Martin Luther King Jr., hizo campaña por el senador John F. Kennedy durante la campaña presidencial de 1960 y, tras la elección de Kennedy, se convirtió en intermediario entre King y el fiscal general Robert Kennedy. Fue Belafonte quien puso el dinero en 1963 para sacar a King de la cárcel en Alabama, donde King articuló con más fuerza la estrategia de derechos civiles de la no violencia en su “Carta desde la cárcel de Birmingham”.

Belafonte se asoció con King en 1956 en un acto de recaudación de fondos en Nueva York para activistas que trabajaban en Montgomery, Alabama. King dijo más tarde que Belafonte fue “un ingrediente clave en la lucha mundial por la libertad y una poderosa arma táctica en el movimiento por los derechos civiles aquí en Estados Unidos”, y añadió: “Nos sentimos bendecidos por su valentía e integridad moral”.

Belafonte apoyó una amplia variedad de causas por los derechos civiles a lo largo de la década de 1960; como principal financiador del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, incluso voló a Mississippi para unirse a la campaña del Verano de la Libertad de Mississippi de la organización en 1964.

Su atención pronto se amplió para abarcar los derechos humanos en todo el mundo, especialmente en África. Recibió su segundo Grammy por el álbum de 1965 An Evening With Belafonte/Makeba, una colección de canciones folk y de protesta que grabó con la cantante y activista sudafricana Miriam Makeba. (El primer Grammy de Belafonte lo recibió por Swing Dat Hammer, en la categoría de grabación de folk étnico o tradicional en 1961).

En 1985, Belafonte fue detenido en una protesta ante la embajada sudafricana en Washington. Ese mismo año, dirigió los esfuerzos para traer a Estados Unidos desde Reino Unido el proyecto musical de ayuda a África Band Aid, que dio lugar a los monumentales conciertos de recaudación de fondos USA for Africa y al sencillo We Are the World, para el que reclutó a casi todos los principales cantantes del momento.

Belafonte cantó en el estribillo del disco y, durante su grabación, las superestrellas reunidas —entre ellas Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross y Bob Dylan— rompieron espontáneamente a cantar Day-O (Banana Boat Song) en homenaje a él.

Belafonte aceptó que su activismo eclipsaría su música, pero el proyecto USA for Africa reavivó el interés por su arte. Firmó un nuevo contrato discográfico con EMI y, en 1988, publicó su primer álbum en casi una década, una colección de canciones sobre el apartheid titulada Paradise in Gazankulu.

Poco después apareció un video concierto de músicas del mundo y, en 1988, el director Tim Burton incluyó varias canciones de Belafonte, como Day-O (Banana Boat Song) y Jump in the Line, en su banda sonora de la película Beetlejuice.

The Long Road to Freedom: An Anthology of Black Music, una colección de canciones grabadas a lo largo de 20 años con Belafonte, se publicó en 2001 y fue nominado al Grammy al mejor álbum histórico.

Sus últimos años

Con los años, Belafonte luchó contra el cáncer de próstata y, fiel a su naturaleza, se convirtió en un destacado defensor de la investigación contra el cáncer.

En 2007, anunció su retirada, aunque continuó con una extenuante carga de apariciones para causas que apoyaba hasta bien entrada su vejez, especialmente dirigidas contra las Administraciones de los presidentes George W. Bush, a quien consideraba un belicista, y Donald Trump, a quien calificó de “cáncer” y comparó en 2017 con el dictador nazi Adolf Hitler.

Belafonte recibió la mayoría de los principales honores que Estados Unidos reserva a sus artistas e intérpretes venerados, entre ellos el Kennedy Center Honors en 1989, la Medalla Nacional de las Artes en 1994, el Grammy Lifetime Achievement Award en 2000, el BET Humanitarian Award en 2006, la Medalla Spingarn de la NAACP en 2013 y el Jean Hersholt Humanitarian Award de la Academia de Cine en 2014.

Le sobreviven su tercera esposa, Pamela Frank; tres hijas, Adrienne Belafonte Biesemeyer y Shari Belafonte y Gina Belafonte, ambas actrices; y un hijo, el actor y productor David Belafonte.

En una entrevista realizada en mayo de 1989 para la serie de PBS sobre derechos civiles Eyes on the Prize II, archivada en la Henry Hampton Collection de la Universidad Washington de San Luis, Belafonte resumió su filosofía: “Yo diría que uno es realmente responsable del mundo en el que vive. Si otros vienen y se unen a ti en el espíritu de tu esfuerzo y tus objetivos para hacer del mundo un lugar mejor, entonces eres más rico por ello”.

*Información de TELEMUNDO.