A los 83 años murió la leyenda del rock: Tina Turner

Redacción

Suiza.- Este 24 de mayo, a la edad de 83 años, falleció la cantante Tina Turner, según ha confirmado su representante.

El comunicado afirma “Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”.

Y añade: “con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Vale mencionar que Tina Turner ha sido una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

*Con información de El País.