A los 14 años murió la rapera Lil Tay; investigan su muerte y la de su hermano

Redacción

EEUU.- A los 14 años murió la estrella de las redes sociales Lil Tay, nacida Claire Eileen Qi Hope, así dieron a conocer los representantes de la adolescente influencer y rapera, quién se coronó a sí misma “la flexer más joven del siglo”.

Los representantes también dieron a conocer que el hermano de la joven influencer también murió; aunque su causa de muerte no ha sido revelada públicamente, informó el NY Post.

La viralmente irreverente “Gen Zer”, que saltó a la fama digital a los 9 años en 2018, era mejor conocida por compartir clips falsos de sí misma sosteniendo montones de dinero en efectivo en YouTube.

En el comunicado dedicado a la canadiense nativa, pues se mudó a Los Ángeles en su ascenso al estrellato cibernético, se lee “es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra amada Claire”.

Luego sigue: “no tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible”, y continua el mensaje: “este resultado fue totalmente inesperado y nos ha dejado a todos en estado de shock”.

Vale comentar que la publicación de Instagram continuó revelando que el hermano de Tay también murió; “la muerte de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor”.

Destaca en el mensaje lo referente a que el deceso de ambos se esta investigando; “durante este tiempo de inmenso dolor, pedimos amablemente privacidad mientras lloramos esta abrumadora pérdida, ya que las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Claire y su hermano aún están bajo investigación”.

Vale recordar que su contenido controvertido, que a menudo estaba lleno de insultos, incluida la palabra “N”, acumuló a Lil Tay más de 3.3 millones de seguidores en Instagram; por cierto que en 2018, emitió una disculpa pública por su uso de lenguaje despectivo, diciendo:

“realmente me disculpo con todos los que ofendí… No soy racista en absoluto”, durante un episodio de su serie de telerrealidad de corta duración “Life With Lil Tay”, que se transmitió en Zeus Network.

Resalta que en 2021, una página de GoFundMe que buscaba 19 mil dólares fue organizada por el hermano mayor de Tay, Jason Tian, quien afirmó que la entonces preadolescente necesitaba apoyo financiero para combatir a su padre “abusivo” y “ausente”, Chris Hope, en la corte.

*Con información de El Imparcial.