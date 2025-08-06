A la Lucero le gusta el crystal, pero fue detenida

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La detención se registró cuando cuerpos del Grupo Motorizado Centauros realizaban recorridos de vigilancia permanente en el sector asignado.

Al circular sobre la Avenida San Francisco de los Viveros y cruce con calle Machupicchu, en el Fraccionamiento Balcones de Oriente, les llamó la atención una mujer que caminaba en sentido hacia ellos y al percatarse de la presencia policial, dio media vuelta y comenzó a correr para huir del lugar.

Debido a esta conducta evasiva, los oficiales fueron tras ella, dándole alcance metros más adelante.

Ante su retención se le realizó una inspección preventiva, la cual aceptó, encontrándole entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con una sustancia granulada al tacto.

Posteriormente, se efectuó el aseguramiento de dicho enervante y la formal detención de Lucero “N” de 32 años de edad, siendo trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.