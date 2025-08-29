A la espera de la jornada de 40 horas semanales, joven empresario propone trabajar 14 horas diarias para ser competitivos

Redacción

La idea de reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales se topó con una propuesta en sentido contrario desde el sector tecnológico. Daksh Gupta, director de la startup de inteligencia artificial Greptile, planteó que sus empleados trabajen 14 horas al día para garantizar la competitividad de la empresa.

El empresario defendió que en la industria de la inteligencia artificial el tiempo es un recurso que no se puede desperdiciar y que extender las jornadas es la única manera de mantenerse al nivel de los competidores globales. “Es la única forma de mantenernos a la altura de la competencia”, sostuvo.

El planteamiento ha generado críticas, pues especialistas advierten que jornadas de hasta 80 horas semanales implican riesgos graves para la salud física y mental, además de entornos laborales negativos y poco sostenibles.

En contraste, en el Congreso mexicano sigue su curso la iniciativa para recortar de 48 a 40 horas el tiempo de trabajo semanal. La Secretaría del Trabajo ha señalado que esta medida no sólo reduciría la fatiga, sino que también incrementaría la productividad.

El choque de visiones refleja la tensión entre dos prioridades: por un lado, el impulso a la competitividad en industrias de alta exigencia; por otro, el bienestar de los trabajadores y la posibilidad de equilibrar la vida personal con la profesional.

Organismos laborales han advertido que, de implementarse esquemas tan intensivos como los de Greptile, podría presentarse una fuga de talento hacia empresas que ofrezcan condiciones más humanas y sostenibles.