A la cárcel Mario por venta de drogas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, tras el desarrollo de la audiencia inicial, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso en contra de Mario Jesús “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Los hechos que derivaron en este resultado ocurrieron el pasado sábado 5 de agosto de 2025, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Asientos en Aguascalientes, efectuaron la detención del imputado en la colonia La Loma, comunidad de Villa Juárez.

En el momento de la inspección, los oficiales habrían localizado en la bolsa delantera del pantalón que vestía Mario Jesús “N” un total de 15 envoltorios de plástico color negro, un envoltorio verde, uno transparente y tres bolsas color rosa con etiquetas alusivas a un grupo delictivo, todos conteniendo una sustancia granulada en su interior.

Acto seguido, se le informó que seria detenido y se le leyeron sus derechos constitucionales, poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Público.

Posteriormente, el perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el dictamen correspondiente, concluyendo que la sustancia asegurada corresponde a clorhidrato de metanfetamina, droga considerada de grave impacto en la salud pública.

Con estos resultados, el agente del Ministerio Público integró debidamente la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión en contra de Mario Jesús “N”, misma que fue cumplimentada por los elementos de la Policía de Investigación Criminal.

Durante la audiencia inicial por orden de aprehensión, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole como medidas cautelares la firma mensual en el Juzgado y la prohibición de salir del estado, garantizando así su sujeción al proceso penal.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que se continuarán recabando datos de prueba que fortalezcan el caso en contra del imputado.