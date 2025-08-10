A la baja reincidencia de infractores con programa municipal de servicio comunitario

La Secretaría del H. Ayuntamiento y dirección general de Gobierno, en coordinación con la dirección de Juzgados Cívicos, dan a conocer que continúa fortaleciéndose el modelo de justicia cívica mediante la opción de cumplimiento de sanciones administrativas, a través del servicio comunitario, estrategia que ha mostrado resultados positivos y sostenidos desde su implementación.

Luis Enrique García López, titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento estableció que a lo largo del presente año, alrededor de 2 mil 400 personas han optado por cumplir con trabajo comunitario en lugar de pagar sanciones económicas, realizando actividades como limpieza de espacios públicos, reforestación, mantenimiento urbano y apoyo en labores operativas municipales.

García López dijo que, se ha detectado una evolución positiva en el perfil de las personas sancionadas, ya que un porcentaje importante ha mostrado disposición para reinsertarse de manera productiva en la sociedad. Prueba de ello es que varios de los infractores han solicitado su ingreso a la bolsa de empleo municipal.

El director de Juzgados Cívicos, Moisés de Luna Martínez informó que, gracias a la implementación del servicio comunitario como medida alternativa para personas infractoras, la reincidencia ha disminuido de un 80 a un 60 por ciento, lo que representa un avance importante en materia de prevención y concientización ciudadana.