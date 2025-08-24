A disposición de FGR detenidos, armas y droga, tras reventón en Rincón de Romos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, se deslindó de operativo el pasado miércoles en Rincón de Romos en donde se “reventó” una casa de seguridad en la comunidad de San Jacinto.

En entrevista con medios de comunicación el responsable de la procuración de justicia mencionó que solo se enteraron que había detenidos con droga y armas aseguradas, sin embargo, el asunto recayó en la Fiscalía General de la República (FGR).

-¿Se habla de 8 personas detenidas?

-Es que nosotros no tenemos toda la información, lo único que nos preguntó el Ejército en su momento fue si era competencia de nosotros o de la Fiscalía General de la República, refiriendo de personas detenidas con armas y droga.

Explicó que tras una coordinación entre fiscalías se determinó que las personas detenidas, las armas y droga aseguradas fueran puestas a disposición de la Fiscalía de la FGR.

Confirmó que fue un operativo donde solo participaron las fuerzas armadas, teniendo facultad para ello y destacando que lo más importante es que se le pegó a la delincuencia.