A días de concluir gestión de Orozco, Osfagas entregará informe al Congreso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para finales del siguiente mes se espera que el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags) entregue su informe al Poder Legislativo, en torno a las auditorías de entes públicos correspondientes al ejercicio 2021, señaló el diputado Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia en el Congreso.

“El órgano tiene que revisar y evaluar la documentación que le fue dada por parte de los entes públicos y tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para entregar un informe de resultados a la comisión de Vigilancia. A partir de ese informe, nosotros como comisión revisamos para efecto de emitir los dictámenes correspondientes”, señaló en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿Has tenido la oportunidad de hablar con la gente del Osfags?

– No, la verdad no hemos tenido contacto. Pero no hemos recibido alguna comunicación de alguna dependencia auditada y creemos que el proceso va dentro de lo que marca la ley.

González de León agregó que el pasado 31 de julio venció el plazo para que el Órgano Superior entregase a las instancias públicas las posibles observaciones en cuanto a revisiones, brindando un plazo de veinte días para eventuales aclaraciones.

“Nosotros en el Congreso del Estado esperaremos la información para que las cuentas sean subidas ante el pleno y votadas antes de final de año”, reiteró el titular de la comisión de Vigilancia.

El 30 de septiembre concluye su gestión como gobernador el panista Martín Orozco Sandoval.