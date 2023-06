A contrarreloj en búsqueda del sumergible que documentaría restos del Titanic

Redacción

EEUU.- A contrarreloj trabajaban el martes equipos de rescate en una zona remota del Océano Atlántico para localizar a un sumergible que llevaba a cinco personas en una misión para documentar los restos del Titanic, el emblemático transatlántico que se hundió hace más de un siglo.

Es de recordar que el sumergible de fibra de carbono, llamado Titan, que forma parte de una misión de OceanGate Expeditions, llevaba un piloto, un reconocido aventurero británico, dos miembros de una importante familia de empresarios paquistaníes y a un experto en el Titanic.

Según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia, las autoridades reportaron su desaparición el domingo por la noche unos 700 kilómetros, al sur de San Juan, en Terranova, Canadá; subrayando que cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para la tripulación del Titan.

Resaltando que el sumergible tenía oxígeno para 96 horas cuando entró en el agua en torno a las 6 de la mañana del domingo, según David Concannon, asesor de OceanGate; en tanto que el contralmirante John Mauger, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, que también buscaba al Titan, detalló “es una zona remota, y es un desafío llevar a cabo una búsqueda en esa zona remota”.

En declaraciones el martes al programa “Today” de NBC, Mauger dijo que su equipo priorizaba la búsqueda bajo el agua y el traslado de equipamiento que pudiera resultar de ayuda para la búsqueda.

Y explicó: “Trabajamos muy, muy duro para asegurarnos de que podemos llevar todos los activos (…) para llevar expertos técnicos destacados para comprender qué capacidad hay disponible, qué capacidad podemos llevar al equipo”.

Según indicaron los guardacostas estadounidenses en Twitter, el rompehielos canadiense de investigación Polar Prince, que servía de barco de apoyo del Titan, habría perdido el contacto con la nave en torno a una hora y 45 minutos después de que su inmersión; el Polar Prince seguiría haciendo búsquedas de superficie durante la noche, y una aeronave de vigilancia Boeing P-8 Poseidon reanudaría las operaciones de búsqueda por la mañana; también dos aeronaves Lockheed C-130 Hercules habían sobrevolado la zona.

En tanto que el ejército canadiense dejó caer boyas con sonar para escuchar posibles sonidos del Titan; mientras catos de satélite de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press mostraban al Polar Prince unos 690 kilómetros (430 millas) al sureste de San Juan el martes por la mañana; y también se encontraba cerca el Deep Energy, un buque para colocar cables con bandera de Bahamas y que probablemente asistía en la búsqueda de superficie.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, Concannon dijo que él iba a formar parte de la expedición, pero no pudo ir; añadió que las autoridades están trabajando para llevar lo más pronto posible al lugar un vehículo operado por control remoto que puede alcanzar una profundidad de seis kilómetros (unas 3.7 millas).

Las expediciones de OceanGate al sitio del naufragio del Titanic incluyen a arqueólogos y biólogos marinos. La compañía también lleva a personas que pagan para realizar el viaje. Conocidos como “especialistas de misión”, se turnan para operar equipo de sonar y realizar otras tareas a bordo del sumergible para cinco personas.

La Guardia Costera dijo el lunes que en la nave iba un piloto y cuatro especialistas de misión. Sin embargo, el sitio web de OceanGate sugería que la quinta persona a bordo podría ser un “experto de contenido” que orienta a los clientes de pago.

OceanGate dijo que su prioridad eran los tripulantes y sus familias.

“Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y empresas de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible”, dijo la compañía en un comunicado.

Aunque las autoridades aún no han identificado oficialmente a las personas a bordo, se han confirmado algunos nombres; entre ellos el empresario británico Hamish Harding, residente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, era uno de los especialistas de misión, según Action Aviation, una compañía de la que Harding es presidente; el director de la empresa, Mark Butler, dijo a la AP que la tripulación partió el viernes.

“Aún hay mucho tiempo para facilitar una misión de rescate, hay equipo a bordo para sobrevivir en este tipo de casos”, indicó Butler. “Tenemos esperanza y rezamos para que regrese sano y salvo”.

Harding es un multimillonario y aventurero que posee tres récords Guinness, incluyendo el de mayor tiempo en una nave tripulada en el océano profundo. En marzo de 2021, él y el explorador oceánico Victor Vescovo se sumergieron hasta lo más profundo de la Fosa de las Marianas. En junio de 2022 viajó al espacio a bordo del cohete New Shepard de la compañía Blue Origin.

También viajaban a bordo dos ciudadanos paquistaníes, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, según un comunicado de la familia enviado a AP. Los Dawood pertenecen a una de las familias más conocidas de Pakistán. La firma del mismo nombre tiene inversiones en todo el país en agricultura, industria y el sector de salud.

Shahzada Dawood también está en la junta de administradores del Instituto SETI, un proyecto con base en California que busca indicios de inteligencia extraterrestre.

Otro pasajero del sumergible era el explorador francés Paul-Henry Nargeolet, experto en el Titanic, según David Gallo, asesor de iniciativas estratégicas y proyectos especiales en RMS Titanic. Gallo identificó el martes a Nargeolet, un amigo que ha liderado múltiples expediciones al Titanic, durante una entrevista con la CNN.

La expedición era el tercer viaje anual de OceanGate para documentar el deterioro del emblemático trasatlántico, el cual chocó contra un iceberg y se hundió en 1912, matando a unos 700 de los aproximadamente dos mil 200 pasajeros y miembros de la tripulación. Desde su descubrimiento en 1985, los restos han ido sucumbiendo lentamente a las bacterias que devoran el metal, y algunos han predicho que el barco podría desaparecer en cuestión de décadas a medida que se abren agujeros en el casco y se desintegran algunas secciones.

El primer grupo de turistas pagó en 2021 entre 100 mil y 150 mil dólares cada uno por realizar la expedición. El sitio web de OceanGate describía una “cuota de apoyo de misión” de 250 mil dólares por persona en la expedición de 2023.

Alistair Greig, profesor de ingeniería marina en el University College London, dijo que los sumergibles suelen tener un lastre “que pueden liberar en caso de emergencia para llevarles a la superficie utilizando la flotabilidad”.

“Si hubo un fallo de energía y/o comunicaciones, podría haber ocurrido esto, y entonces el sumergible estaría flotando en la superficie esperando a que lo encuentren”, dijo Greig.

Otra posibilidad es una fuga en el casco, una perspectiva peor, señaló; “si ha caído al lecho marino y no puede volver a subir por sus propios medios, las opciones son muy limitadas”, dijo Greig. “Aunque el sumergible aún podría estar intacto, si está más allá de la plataforma continental, hay muy pocas embarcaciones que puedan llegar tan al fondo, y desde luego buzos no”.

Señalando finalmente que si incluso pudieran llegar tan al fondo, el experto dudaba de que pudieran acoplarse a la escotilla del sumergible de OceanGate.

*Con información de SinEmbargo.