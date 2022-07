A Anel le urge recibir herencia de José José

Redacción

Ciudad de México.- Anel Noreña, de 77 años, está desesperada por recibir la herencia de su exesposo José José, ya que ni con su trabajo le alcanza para sus gastos.

De acuerdo con una amiga de Anel, la sección que tiene la famosa en Hoy ya no es suficiente y ha tenido que pedir prestado a sus amistades, mientras que sus hijos José Joel y Marysol no pueden ayudarla.

“Ella es la más interesada en que se resuelva el tema de la herencia lo más pronto posible, pues le urge el dinero, ya que no la está pasando nada bien, y cuando te lo digo, es porque ella misma lo expresa; aunque ella no ha querido hablar de números, serían alrededor de doce millones de pesos; bueno, ese dinero le cambia la vida a cualquiera”

Recalcó que Anel no tiene gastos excesivos y cuenta con un apoyo económico por parte del gobierno federal para personas de la tercera edad, sin embargo, eso también dejó de ser suficiente.

“Bueno, sí recibe la ayuda bimestral que dan por parte del gobierno a las personas de la tercera edad, que son tres mil doscientos pesos; no es mucho, pero de algo nos sirve”.

Además, señaló que sus hijos José Joel y Marysol no pueden ayudarla porque también tienen sus propios gastos, sin mencionar que los tres se encuentran distanciados por el matrimonio de su mamá con Xavier Orozco.

”Yo diría que no peleados, pero sí distanciados, por eso no los vemos juntos; de hecho, la han cuestionado que no la ven con su madre y hermano y ella dice y justifica que es por el tema COVID, pero en verdad está muy separada de ellos, Marysol sí está haciendo su vida muy aparte con su esposo e hijos, y eso a su mamá le molesta”.

