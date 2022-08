A 3 de cada 10 aguascalentenses no les ajusta para comer 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Actualiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) su índice de pobreza laboral, donde para el segundo trimestre del año en el estado se demuestra que a 3 de cada 10 habitantes no les ajusta con lo que ganan para comprar la canasta alimentaria básica.

A nivel nacional entre el segundo trimestre del 2021 y el segundo trimestre 2022, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución de 1.6 puntos porcentuales, sin embargo el promedio se mantiene en 4 de cada 10 habitantes a los que no les ajusta su salario para lo indispensable.

El ingreso laboral real per capita tuvo un incremento anual del 4.8%, al pasar de 2 mil 747 pesos con 68 centavos a 2 mil 880 pesos con 91 centavos. Lo anterior se vio acompañado de un aumento en el número de personas ocupadas.

Sin amargo advierte que aunque se registró un aumento en los ingreso, queda pulverizado con la inflación que a estas alturas alcanza el 8.15%.