90 cadenas perpetuas de condena al tirador de El Paso, Texas

Redacción

EEUU.- A 90 cadenas perpetuas consecutivas condenó un juez a Patrick Crusius, autor confeso del tiroteo de 2019 en un supermercado de El Paso, Texas, EEUU., durante el cual que causó 23 muertos y dejó 22 heridos.

Es relevante subrayar que el supremacista blanco dirigió su ataque contra personas hispanas e inmigrantes; debemos recordar que en febrero pasado, Crusius se declaró culpable de 90 cargos federales de asesinato y crímenes de odio por el tiroteo en una tienda Walmart de clientela mayoritariamente latina, a cambio de lo cual el Gobierno estadounidense no pidió la pena de muerte.

Por cierto que el tirador aún se enfrenta a cargos estatales de Texas que podrían condenarle a la pena de muerte; y aunque Crusius no ha hablado ante el tribunal, su abogado Joe Spencer ha declarado que el tirador sufría una enfermedad mental que le llevó a llevar a cabo el tiroteo, según ha publicado el periódico ‘Texas Tribune’. La sentencia federal se ha dictado tras dos días de emotivos testimonio de testigos, algunos de los 22 supervivientes heridos, así como de los familiares de los 23 muertos que hablaron delante del tirador.

Durante el juicio, los fiscales aseguraron que el tirador condujo más de 600 millas, 1.000 km, durante la noche desde los suburbios de Dallas hasta la ciudad fronteriza para llevar a cabo la masacre el 3 de agosto de 2019.

El tirador estaba armado con un derivado rumano del fusil AK-47 y munición de punta hueca; resaltando que justo antes del asalto, el tirador publicó en internet un manifiesto en el que declaraba: “Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los instigadores, no yo. Simplemente, estoy defendiendo mi país de la sustitución cultural y étnica provocada por la invasión”.

Asimismo en su publicación, Crusius mostró su apoyo al tirador de Christchurch en Nueva Zelanda, que dejó medio centenar de muertos en un ataque contra varias mezquitas.

*Con información de RTVE.