9 de cada 10 negocios cierran en el mismo año que abren en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Constante la apertura y cierre de establecimientos, no siendo la excepción la industria de la gastronomía la excepción al ser de los sectores donde más emprenden las personas.

Javier Belausteguigoitia Basso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) reveló que según datos que el mismo SAT le proporcionó del 100 por ciento de establecimientos que abren el 90% cierran es ese mismo año de todos los sectores.

En entrevista colectiva remarcó que los negocios de comida son los que más se aperturan, no solo en México, sino en el mundo.

“Si tú te fijas son de los negocios que más proliferan, desde el que abre la cochera de su casa y vende gorditas o tacos, hasta los que se aventuran a poner un restaurante en forma o un bar”.

Sin embargo, mencionó que ya a la hora de operar hay desconocimiento y en dos meses no aguantan los gastos que genera la renta del lugar, insumos, pago de nómina y optan por cerrar.