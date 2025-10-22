9 de cada 10 delitos quedan sin denuncia en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La impunidad continúa siendo uno de los principales problemas en México y particularmente en Aguascalientes, donde la mayoría de los delitos no llegan siquiera a conocimiento de las autoridades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93.2% de los delitos cometidos en el estado no fueron denunciados, cifra que supera ligeramente el 92.9% registrado en 2023.

Los datos muestran que los delitos con mayor cifra oculta son el secuestro (98.1%), el fraude (97.7%) y la extorsión (97.0%). Les siguen los robos o asaltos en la calle y transporte público (94.2%), el robo parcial de vehículo (94.1%), las amenazas (91.0%), el robo a casa habitación (89.6%), las lesiones (86.5%) y el robo total de vehículo (35.7%).

La encuesta también revela que, incluso cuando los ciudadanos deciden denunciar, los resultados son poco alentadores: en el 40.8% de los casos las investigaciones siguen “en trámite”, mientras que en el 39.2% “no pasa nada”. Solo en el 3.7% de las denuncias se recuperaron los bienes, en otro 3.7% se puso a los presuntos responsables a disposición de un juez, y en porcentajes mínimos hubo reparación del daño (2.7%) o se otorgó el perdón (2.5%).

Estas cifras reflejan un panorama preocupante en materia de justicia y confianza institucional, donde la mayoría de los delitos permanecen en la sombra y sin consecuencias para los responsables.