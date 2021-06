8 de cada 10 empleados del ISSEA se contagiaron de covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza admitió que hasta un 80 por ciento del personal de su secretaría se ha contagiado de covid-19.

-¿Hasta 80 por ciento entonces doctor?

-Si claro, estuvimos haciendo roles y roles de personal, es más todavía hace dos o tres días teníamos el riego de un compañero de oficinas centrales que empezó con síntomas, sin embargo salió negativo en la prueba por fortuna.

Insistió en subrayar que el virus no ha desaparecido, donde han surgido una serie de variantes que son más contagiosas y que son a las que se les tiene que tener cuidado.

-¿Y de personal de gobierno doctor, cómo cuántos funcionarios se han contagiado?

-No tengo el número exacto, pero si fueron muchos.

-¿Y usted?

-Yo no, en mi caso ya tengo las dos dosis de vacuna y nunca me he enfermado, pero tampoco he dejado las medidas de prevención que al final eso es lo importante aún y ya estando vacunados, insistió.