8 de cada 10 comercios en crisis por efectos del ambulantaje en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, expuso que hasta 8 de cada 10 comercios en el centro de la ciudad están en crisis por efectos del ambulantaje.

Dijo que no están de ninguna manera en contra de que las personas busquen el sustento, sin embargo es urgente que la autoridad municipal aplique mano firme y dura para meterlos en cintura.

“Lo que exigimos es que el municipio meta orden que limpie de tanto comercio informal las calles de, centro, la gente ya no está acudiendo porque ya no se puede ni caminar con los puestos”, fustigó.

A su vez Martínez Guerra pugnó por un centro histórico limpio que se pueda apreciar, buscando espacios idóneos para los informales.

Al concluir puntualizó que espera que el próximo presidente municipal Leonardo Montañez les haga caso y les apoye, pues corre el riego de que al crecer el ambulantaje el primer cuadro se quede solo”, advirtió.