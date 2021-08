70% del parque vehicular representan un riesgo al no estar asegurados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El 70% de los vehículos que circulan en Aguascalientes no cuentan con un seguro que los proteja en caso de accidente, por lo que son un peligro latente, sostuvo Refugio Nañez, presidente de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas capítulo Aguascalientes.

Agregó que en el esto únicamente el 30% de los automóviles cuentan con su respectivo seguro.

Hizo hincapié en el riesgo de tener un percance con alguien que no cuente con seguro y que se declare en insolvencia deja con los gastos a quien sin deberla ni temerla se ven afectados.

“Desafortunadamente muchos ven en lo seguros un gasto innecesario y no es así, hasta que pasan las cosas lo entiende, podemos tener un choque, robó de unidad, pagarle a un poste o en el peor de los escenarios atropellar a alguien y con un seguro tenemos la certeza que reparar los daños, pero muchos no lo ven así”, reprobó.