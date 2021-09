7 trabajadores de la Guardia Sanitaria han dado positivo a covid en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Contagios entre los integrantes de la Guardia Sanitaria han sido mínimos y la mayoría de los casos se registraron durante el 2020, aseguró su titular Octavio Jiménez Macías.

Acto seguido comentó que de 100 elementos que integran este grupo de supervisión solo 7 han dado positivo, sin embargo no fueron casos graves y por fortuna no ha habido decesos.

“Este año no hemos tenido casos, el pasado si y era normal porque andábamos en medio de la danza, aunque claro que no estamos exentos y el riesgo es para todos”, amplió.

Jiménez Macías recalcó que en estos momentos el 100% del personal ha sido vacunado con sus respectivas par de dosis, situación que se logró al considerarlos un grupo de riesgo.