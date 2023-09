7 de cada 10 adultos mayores que reciben pensión no la requieren

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La iniciativa privada local cuestionó el programa de pensiones para adultos mayores del gobierno federal, tras de que hasta un 70% de estas van hacia personas que no lo requieren.

El presidente de la organización Desarrollo de Emprendedores (DESEM) Pedro Gutiérrez, dijo que mientras que un 70% no requiere del recurso, existe un 30% que se está muriendo de hambre.

En entrevista colectiva el directivo afirmó que “yo estoy pensionado por el gobierno, entonces yo creo que a lo que a mí me dan que no me hace falta y no es presunción a alguna persona seria bueno que a quien si lo requiera le dieran el doble”, relató.

Gutiérrez mencionó que habrá que trabajar en candados o mecanismos de entrega a fin de que no siga siendo un programa populista y que llegue a quien realmente lo necesita.

“Si yo fuera nini pues votaría para que siguieran manteniéndome, pero ese no es el fin, sino de que todos nos pongamos a trabajar para sacar a México adelante”, concluyó.