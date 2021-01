7 consejos para prevenir el sobrepeso en mascotas

Redacción

Los humanos no son los únicos que pueden presentar problemas de sobrepeso. Según datos del Royal Canin, un 64% de perros y gatos sufre de este padecimiento.

Con ello, aumentan las posibilidades de sufrir enfermedades músculoesqueléticas, como la artritis (en un 68%) o trastornos metabólicos como la diabetes (en un 48%). Asimismo, puede favorecer el desarrollo de trastornos del sistema urinario, problemas en el hígado, intolerancia al ejercicio y otros problemas.

Para prevenir esta situación, puedes tomar en cuenta los siguientes consejos:

1. Elegir la alimentación adecuada según raza, edad y tamaño.

2. Controlar la ración diaria recomendada: hay que pesarla con báscula en cada toma.

3. En el caso de los perros, dividir la cantidad en dos o tres momentos de ingesta al día.

4. Mezclar comida seca y húmeda –recibe el nombre de mixfeeding– para aportar variedad y que el animal se sacie más.

5. Evitar premiar siempre con snacks o comida. Si le damos premios, deben proceder de su propia cantidad diaria de alimento adaptado.

6. Fomentar las actividades y los juegos con la mascota para ejercitarla a nivel físico. Es una idea excelente hacer deporte con nuestra mascota. Además de ayudarla a evitar problemas de sobrepeso, fomentaremos el fortalecimiento de huesos y articulaciones, la tonificación de músculos y la prevención de accidentes cardiovasculares, diabetes y artritis.

7. Y, desde cachorro, acudir al veterinario para sus revisiones periódicas y recibir asesoramiento sobre la alimentación que necesita en cada etapa de su vida.

Los problemas de sobrepeso y obesidad no son exclusivos de los perros; también los sufren los gatos. Y, para evitarlos, es imprescindible realizar visitas periódicas al veterinario –los expertos de Royal Canin apuntan que lo ideal es que estas se produzcan al menos una vez al año–. No hay que olvidar que los felinos son auténticos maestros del camuflaje, también cuando hablamos de su salud, y a menudo enmascaran su malestar físico para no mostrar debilidad. Llevarlos desde pequeños al veterinario para detectar a tiempo o prevenir cualquier patología, incluido el sobrepeso, puede evitar muchos problemas posteriores.

Con información de Muy Interesante