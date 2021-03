61º Abierto Mexicano de Golf: Álvaro Ortiz va por la hazaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El golfista tapatío Álvaro Ortíz (-14) buscará reponerse de los cinco tiros de distancia que está del argentino Jorge Fernández (-19), durante la ronda final del 61º Abierto Mexicano de Golf, presentado por Financiera Unifin, Conade y el Gobierno de Sinaloa. “Todo puede pasar mañana”, dijo Álvaro, quien, este domingo irá tras la hazaña en el campo de Estrella del Mar.

“Fue una ronda difícil, pero, estoy contento de poder terminar con esos dos buenos putts en el 17 y 18. A remar mañana, creo que va a ser complicado poderle quitar el trofeo a Jorge. Creo que está jugando un golf impresionante y la verdad, la ronda que hizo hoy fue una de las mejores que he visto en mi vida (…) la esperanza muere al último, a salir agresivo mañana, a buscar ese score bajo”, afirmó Ortíz.

El no sacar ventaja de los par cinco de los hoyos 11 y 14; así como, los bogueys de los hoyos 15 y 16, fueron parte de esta tercera ronda en la que el tricolor terminó en el tercer sitio.

“Lo que hizo Jorge fue impresionante, creo que falló uno o dos tiros en todo el día. Siento que pude haber hecho una mejor ronda; no aproveché los par cinco, pero el día no estaba muy fácil”, explicó Álvaro al término del juego.

El factor anímico será vital para que este domingo, el mexicano regrese al fairway, busque mejorar su posición en la tabla y aspire al título.

“El no desanimarse, al final de cuentas él es quien ha hecho las cosas bien; nosotros no las hemos hecho mal, solo no acertamos hoy. En mi plan de juego no aproveché los par cinco, que son la parte fácil del campo y por eso estoy en una situación en la que estoy a cinco golpes de él. Pero, todo puede pasar mañana”, afirmó.

Por otra parte, cuatro golfistas mexicanos mejoraron sus posiciones en el tablero: T 6 Fernando Cruz Valle (-11), T 9 Emilio González (-10), T 23 Juan Carlos Benítez (-7), T 53 José Cristóbal Islas (-1); mientras que, Raúl Pereda (-7) bajó al sitio T 23. Por su parte, el actual defensor del título, el canadiense Drew Nesbitt (-15) subió al segundo lugar.

Cabe mencionar que, este domingo iniciará la cuarta y última ronda del 61º Abierto Mexicano de Golf a las 6:41 am, hora de Mazatlán, Sinaloa. Mientras que, el último grupo, en el que están el tapatío Álvaro Ortiz, el actual líder Jorge Fernández y el campeón defensor Drew Nesbitt, saldrá a las 10:10 am.