60 días son suficientes para un cambio en el transporte de Aguascalientes: Observatorio

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Dos meses pueden ser suficientes para que el transporte de Aguascalientes sufra un cambio en el servicio que brinda a sus usuarios, consideró la presidenta del Observatorio Ciudadano de Movilidad en la entidad, Loecelia Ruvalcaba Sánchez.

Después de que el gobierno estatal otorgó la concesión del transporte público a SIT Urbanos, a quienes dijo, tendrán un plazo de 60 días para mostrar mejoras en el actual esquema, la representante señaló que el plazo es suficiente incluso para observar las fallas que habrá que corregir en el futuro.

– ¿60 días son suficientes?

– Para que se pueda notar algún cambio yo creo que sí, pero hay que reconocer que la movilidad y el transporte en la propia ciudad son entes vivos y entonces debe haber un periodo de aprendizaje.

Comentó que con la entrega de la concesión, la Coordinación de Movilidad (CMOV) tendrá un mejor control sobre el esquema del transporte público local, ya que trabajará de manera directa con un solo agente y no con varios a la vez.

Mientras se llevan a cabo los ajustes en el transporte urbano, Ruvalcaba Sánchez llamó a la ciudadanía a seguir haciendo críticas constructivas y exigir sus derechos como usuarios.

“Yo creo que la movilidad es un derecho y el llamado es a ejercer ese derecho, desde la crítica constructiva, de la exigencia de un buen servicio pues como ciudadanos de Aguascalientes no lo merecemos, a no bajar la guardia y no conformarse”