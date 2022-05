6 planteles educativos no regresaron al 100% presencial en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, IEA, Ulises Reyes Esparza, indicó que se tienen reportes de al menos media docena de planteles educativos que no regresaron al 100 por ciento a clases presenciales, continuando con el modelo escalonado.

Aseveró que prácticamente el 98 por ciento de los alumnos y las alumnas desde educación básica hasta superior se presentaron a las aulas, tanto en turnos matutinos como vespertinos, incluyendo educación privada.

-¿Ya no hubo inconformidades de padres o maestros?

-Prácticamente no, todos los maestros asistieron, lo mismo que los alumnos; estuvimos recibiendo algunos reportes con algunas incidencias de escuelas con aforos escalonados que no se llegó al 100 por ciento de los alumnos y dividieron los grupos, mismas escuelas a las que se les estará visitando el día de hoy o mañana para que se incorporen a la brevedad.

-¿Cuántas fueron?

-Fueron solo seis escuelas las que tuvieron esta situación.

Al finalizar el responsable del tema educativo indicó que de mil 823 escuelas regresaron mil 817, por lo cual calificó este regreso a clases como exitoso.