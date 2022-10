6 ex funcionarios de Baja California son vinculados a proceso por peculado

Redacción

Mexicali.- 6 ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla fueron vinculados a proceso por un juez de Control del Poder Judicial del Estado, acusados por el delito de peculado. 5 de ellos también enfrentaron un proceso penal por el uso indebido de facultades.

El caso está relacionado con la creación de un fideicomiso para construir una planta fotovoltaica en Mexicali, lo cual es facultad del gobierno federal. El fideicomiso representa un impacto económico de 30 mil millones de pesos, de los cuales se pagaron 123 millones por un contrato del que no existe un solo permiso.

En la audiciencia de este martes, se desechó la acusación contra el ex secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, actual funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ya que el Ministerio Público solo pudo comprobar que su firma solo aparece en los decretos 88 y 178 publicados en el Periódico Oficial del Estado.

En la misma carpeta de investigación se encuentra Jaime Bonilla Valdez, quien se protegió en el fuero que tiene como senador de la República hasta 2024.

Por peculado se vincularon a proceso a los ex secretarios de Hacienda Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, a la ex secretaria de Desarrollo Urbano Karen Postlethwaite, al ex secretario del Agua Salomón Faz, a los ex oficiales Mayores Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González.

Por el delito de uso indebido de funciones se vinculó al representante de la empresa y a los ex servidores públicos, a excepción de Israel Clemente González.

Con información de La Jornada