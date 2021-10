6 de cada 10 evitan dejar salir a sus hijos a la calle por miedo a la inseguridad en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En nuestra entidad seis de cada 10 padres de familia dejaron de permitir salir a sus hijos menores a la calle por miedo a que fueran víctimas de la delincuencia, según se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE).

Añade que por este mismo miedo a ser blanco de la delincuencia el 44.4% dejó de usar joyas para no llamar la atención, en tanto que el 41.7% dejó de llevar dinero en efectivo entre sus pertenencias.

De igual manera, el 40.7% evita el salir de noche a cualquier lugar Lara no exponerse a los peligros, mientras que el 33.5% evita tomar taxis por desconfianza.

Dentro de los peligros a los que se expone la población de Aguascalientes está el hecho de que el 30.5% ya no viaja por carreteras estatales o municipales y 30.4% ya ni siquiera usa transporte público para sus traslados.

Según la misma ENVIPE el 30.0% de la población ha dejado de visitar parientes l amigos, mientras que un 29.3% ya ni siquiera sale al cine o teatro.

Al final se observa que el 25.3% ya no lleva consigo tarjetas de débito o crédito a fin de evitar cualquier sorpresa.