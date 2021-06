5a manifestación de jubilados del ISSSSPEA ante Congreso de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En demanda de apoyo al pago de pensiones, ex trabajadores del sector público nuevamente se manifestaron frente al edificio del Congreso estatal, para retornar su pago de jubilaciones en base a salario mínimo y no como Unidades de Medidas de Actualización (UMA)

Esta sería la quinta manifestación de jubilados en los últimos dos meses. Previamente, se registraron protestas de jubilados los días 13, 20 y 27 de mayo, además del 3 de junio último; todas afuera de Palacio Legislativo y previo a una sesión ordinaria.

Los afectados reiteraron la exigencia para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), retome el esquema de salario mínimo para el pago de sus pensiones.

Entre los manifestantes acudió María de Jesús Rangel Velázquez, presidenta del Movimiento Pro dignificación del Magisterio, quien reiteró la postura de que el pago de UMA no es justificable. “Le pedimos a los diputados que se toquen el corazón y que apliquen la ley para el pago en salario mínimo. Nosotros no inventamos la ley, viene de 1991. No creemos que los diputados la puedan hacer con dos mil pesos mensuales”, refirió.

Previo a la sesión, algunos de los manifestantes sostuvieron un diálogo con el diputado blanquiazul Luis Enrique García López, presidente de la comisión de Vigilancia, a quien recriminaron que fue la bancada del PAN quien se ha negado al cumplir con el pago en salario mínimo para pensionados anteriores al año 2018. “A nosotros no nos corresponde esta ley”, argumentaron.

Por su parte, García López ofreció revisar el caso. “Yo lo que les puedo decir es asumir este compromiso de poderles apoyar. La verdad no estoy del todo enterado, por lo cual denme oportunidad de revisarla”, aclaró.

Apenas el 20 de mayo último, la mayoría del PAN-PRD en el Congreso local rechazó un punto de acuerdo para solicitarle al ISSSSPEA, regresar el pago de pensiones a salario mínimo.