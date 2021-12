53 años de prisión a Jesús Escudero Aceves por feminicidio en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desahogados todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos durante audiencia de juicio oral, la Fiscalía General del Estado a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación obtuvo sentencia ejemplar en contra de Jesús Escudero Aceves, por su responsabilidad en los delitos de Feminicidio y Aborto Doloso.

La Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en Aguascalientes emitió el fallo correspondiente por 53 años y seis meses de prisión; hechos cometidos en agravio de Laura Angélica y el producto de la concepción en la preñez de la víctima.

De acuerdo a los medios de prueba, en el mes de junio del año 2018, la pasiva quien contaba con 16 años de edad, laboraba en un restaurant denominado “Motobunker” ubicado en la calle 28 de agosto, en la colonia San Luis, lugar donde conoció a Jesús; es el caso que ambos sostuvieron relaciones sexuales, lo que provocó que Laura Angélica quedara embarazada.

La víctima informó a Jesús que estaba embarazada, sin embargo la respuesta del sentenciado no fue alentadora ya que le dijo que no tuviera al bebé, sugiriendo que abortara, toda vez que él tenía otras prioridades en su vida, por ello no estaba de acuerdo en que su hijo naciera.

El 22 de febrero de 2019, aproximadamente a las 12:05 horas, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima -quien ya contaba con 17 años de edad- ubicado en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, teniendo motivos suficientes para privarla de la vida ante su negativa de paternidad al producto de la concepción, al encontrarse ambos en el área de la sala Jesús se allegó con una de sus manos, de un arma punzocortante, colocándola sobre el costado derecho de la pasiva y en un plano superior, ocasionó tres heridas, una de ellas localizada en la cara anterior y externa al lado izquierdo del cuello, una lesión localizada en cara anterior tercio superior de tórax, y otra herida localizada en cara externa tercio medio del brazo izquierdo.

Lesiones que laceraron la piel y tejido subcutáneo, con las cuales provocó que la pasiva gritara de dolor en repetidas ocasiones, procediendo a provocar una herida cortante desde la cara lateral izquierda hasta la cara lateral derecha del cuello, dicha lesión impidió que Laura Angélica oxigenara; por lo anterior, el acusado al momento de causar las mortales heridas, también se lesionó con el arma empleada.

Después, salió del domicilio con el arma punzocortante con la que provocó las heridas a la víctima, tratando de ocultar el objeto dentro de una prenda de vestir que portaba en sus manos, se dio a la fuga, siendo observado por dos personas quienes se percataron que el sentenciado tenía manchas de sangre, por lo que le preguntaron qué había hecho, pero Jesús no hizo caso.

Fue en la calle Juana de Arco y Avenida Poliducto, donde el acusado tiró sobre un arroyo el arma punzocortante; mientras tanto, las personas que le habían cuestionado sobre los hechos, le dieron alcance en una camioneta Chevrolet, línea Silverado; Jesús les dijo que el hermano de la hoy occisa lo había agredido con un cuchillo, mostrando las lesiones que previamente se había hecho en el domicilio de Laura Angélica; sin embargo, momentos después dichos testigos corroboraron que la pasiva ya se encontraba sin vida.

Por lo anterior expuesto, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, en la que se desahogaron los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía General del Estado, por lo que se rindieron los alegatos de clausura y se señaló un receso para deliberar y emitir un fallo correspondiente.

Tras el receso, el Tribunal Unitario emitió fallo condenatorio por los delitos de Feminicidio, en agravio de Laura angélica, así como por el delito de Aborto Doloso, en agravio del producto de la concepción en la preñez de la pasiva.

En audiencia de individualización de sanciones y reparación del año, el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en Aguascalientes, impuso las siguientes penas: feminicidio, pena de 50 años de prisión; aborto doloso, pena de tres años seis meses; unificadas las penas, hacen un total de 53 años seis meses de prisión.

De la misma manera fue condenado al pago de la reparación del daño por el delito de feminicidio, misma que comprende: indemnización por muerte 513 mil 400 pesos; indemnización por gastos funerarios 31 mil 479 pesos; reparación del daño moral 544 mil 879 pesos, agregando lo que se cuantifique en la etapa de ejecución de sentencia; y terapia psicológica a cuantificar en etapa de ejecución de sentencia.

Por el delito de Aborto Doloso, fue condenado a la reparación del daño, misma que será cuantificada en etapa de ejecución de sentencia.