50 solicitudes de créditos a familiares de migrantes ha atendido SIFIA en 2025: Pavón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Permanecen programas de apoyos a familias de migrantes locales que contemplan iniciar negocios propios, indicó Juan José Pavón Romo, director del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), explicando que ha atendido medio centenar de solicitudes en el año.

“Mantenemos estos apoyos a familiares de migrantes que buscan emprender o fortalecer sus negocios mediante un subsidio y ellos pueden la otra mitad. Tenemos un tope de 200 mil pesos, para activo fijo, siempre y cuando se compruebe con un dictamen que tiene familiares en algún país del extranjero”, señaló el funcionario.

– ¿A cuánta gente se le ha entregado apoyo mediante estos programas entre Estados Unidos y Aguascalientes?

– Llevamos 50 solicitudes que se han dado este año. Debemos decir que este programa sigue abierto todo el año.

Pavón Romo aseveró que estos créditos entregados por gobierno del estado registran pagos menores, a comparación de la banca comercial; además de ofrecer atenciones de manera personal a los interesados.

“Contamos con los programas de crédito en el SIFIA con tasas bajas entre el 8 al 10%, sabiendo que en la banca comercial estos porcentajes pueden rondar en un promedio de un 17%, pues lo que buscamos es que puedan crecer en sus negocios y los invitamos a que se acerquen y podamos atender personalmente”, agregó el funcionario.