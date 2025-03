50% de aspirantes con cargo en Poder Judicial declinaron para elección: Rojas

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- La mitad de integrantes del Poder Judicial que estaban interesados en participar dentro de la elección correspondiente declinó, refirió Juan Rojas García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

“Hay varios que hemos declinado, yo me atrevería a señalar que alrededor del 50 por ciento de quienes forman parte del Poder Judicial no vamos a participar”, comentó el titular del área, quien mencionó su propia situación.

García Rojas argumentó que en los casos de quienes decidieron no tomar parte fue debido a la perspectiva de cumplir con su ciclo y de esta manera dejar el paso hacia nuevos rostros para las posiciones.

“Fundamentalmente es que ya tenemos mucho tiempo en el Poder Judicial y la mayoría hemos cumplido nuestro ciclo y como trabajadores estamos en la posibilidad de jubilarnos”, agregó.

-¿Si habrá dinero para los retiros?

– Yo espero que sí, aunque no es una respuesta que no me corresponde.

La elección del Poder Judicial está contemplada para el próximo 1 de junio.