50 años del conflicto religioso que dividió a Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El lunes 20 de octubre de 1975, la población de la capital aguascalentense se sorprendió con la noticia principal de algunos diarios locales. La salida del obispo Salvador Quezada Limón por decisión del Vaticano, siendo relevado por Alfredo Torres Moreno en calidad de administrador apostólico.

En medio de las celebraciones por el 400 aniversario de la ciudad, el suceso generó inquietud en una población mayoritariamente católica y que se había acostumbrado a la tutela de Quezada Limón, el cual para entonces sumaba casi un cuarto de siglo ejerciendo el puesto de jerarca religioso.

No obstante, la noticia no sorprendió a nadie en el interior del clero católico; donde sostenían una guerra abierta contra el purpurado.

En el ojo del huracán

Originario de Yahualica, Jalisco, Salvador Quezada se convirtió en el cuarto obispo de Aguascalientes a partir de 1951. Durante más de dos décadas, se ganó el aprecio de la feligresía de la entidad que abarca poblaciones jaliscienses. En contraparte, no obtuvo la misma respuesta de sacerdotes y seminaristas.

En el libro “Con la iglesia hemos topado”, la investigadora Yolanda Padilla Rangel registró diversas inconformidades de miembros del clero sobre la forma de trabajo de Quezada Limón.

“Era sumamente duro en su manera de reaccionar, su manera de tratar a los sacerdotes, . No se podía hablar con él, porque una cosa le molestaba violentamente tomando medidas la mayoría de las veces injustas”, de acuerdo a un testimonio anónimo anotado en la publicación.

A la vez, hubo denuncias concretas del clero. El 14 de mayo de 1971, un grupo de sacerdotes entregó al obispo una serie de inconformidades al manejo de la diócesis. Padilla Rangel anotó en su libro que Salvador Quezada “reaccionó en forma defensiva y algo violenta” contra los curas.

También hubo quejas de sacerdotes quienes señalaban al obispo por realizar presuntos negocios valiéndose de su cargo y ajenos a su apostolado religioso.

Se desató una rebelión de curas y seminaristas contra el obispo que escaló hasta las altas esferas de la jerarquía. En mayo de 1974, una delegación apostólica visitó Aguascalientes para conocer la postura de ambas partes. Luego, el 15 de agosto de ese año, el cardenal Sebastiano Baggio, prefecto de la Sagrada Congregaciòn para los obispos, le habría pedido su renuncia a Quezada, pero éste rechazó la petición.

Frente a la negativa del obispo de Aguascalientes, el Vaticano determinó la designación de Alfredo Torres en calidad de obispo coadjutor con derecho a sucesión. Ese nombramiento se habría concretado el 17 de octubre de 1975 y Quezada dio el anuncio durante la misa del domingo 19.

Todavía una semana antes, el purpurado había encabezado la bendición del Banco de Comercio de Aguascalientes y en una misa lanzó un mensaje en contra de la pornografía.

“Sacerdotes comunistas”

“Al comunicar esta determinación del Santo Padre, me permito encarecer a todos mis diocesanos: sacerdotes, religiosos y fieles, la obediencia, reverencia y veneración hacia la persona del administrador apostólico”, apuntó Quezada, a través de una circular impresa con motivo de su salida.

El relevo del obispo en plenos festejos por el 400 aniversario de la ciudad no parecía venir en buen momento para la política priista de Refugio Esparza, gobernador de entonces, quien veía como el presidente Luis Echeverría desestimaba su invitación como invitado especial a los festejos de la ciudad.

Aunado al suceso de que la mayoría de la población desconocía los motivos de la baja y entre los mismos sacerdotes se formaron bandos a favor y en contra del obispo.

Gran parte de la feligresía católica de Aguascalientes se puso del lado del obispo en lugar del Vaticano, formando el Comité Pro Defensa de la Diócesis. Desde pancartas calificando a Quezada Limón como “un mártir” hasta manifestaciones violentas luego que en mayo de 1976, integrantes del comité agredieron a seminaristas en pleno atrio de la Catedral. Por supuesto, también circularon medios impresos que calificaron de “comunistas” a sacerdotes que estaban en contra del purpurado.

Para echarle más leña al fuego, en diciembre de 1975 hubo versiones periodísticas de que el obispo Quezada había muerto. Lo cual no fue más que un rumor infundado. Aunque también fue cierto que Salvador dejó Aguascalientes en medio de la polémica.

Acuerdo a medias

Las protestas de los fieles católicos se intensificaron en 1976. Desde una toma de las oficinas del obispado en abril, pasando por la distribución de fotografías con la imagen del obispo Quezada durante la Romería de ese año.

Para septiembre de 1976, el mismo delegado Torres estuvo a punto de ser agredido cuando se reunió con feligreses en el seminario diocesano, que llevaron pancartas demandando el regreso de Quezada. En difíciles condiciones, aceptó reunirse con una reducida delegación y luego con sacerdotes. A partir de ahí, se acordó el regreso del obispo.

A comienzos de diciembre de 1976, Salvador Quezada fue recibido de nueva cuenta en Aguascalientes, por medio de una delegación de la agrupación ultraconservadora de los Caballeros de Colón y se celebró una misa en Catedral. Misa a la que no acudieron todos los sacerdotes locales. El delegado Torres fue enviado a una posición en el Episcopado Mexicano.

El 7 de diciembre de ese año, fue publicada en diarios locales, una carta que el Papa Paulo VI le envió al obispo de Aguascalientes, y donde le invitaba a reflexionar sobre “la pesada carga en sus hombros”.

Salvador Quezada finalmente renunció a su cargo en 1983 y falleció una década después. Actualmente, una calle de la ciudad lleva su nombre. Reconocimiento que no han tenido los obispos que le precedieron.

Foto: Salvador Quezada Limón.