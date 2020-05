5 trabajadores del ISSEA dieron positivo al coronavirus

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Hasta el momento, 5 trabajadores administrativos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) han dado positivo a las pruebas del coronavirus.

Así lo confirmó el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez en la rueda de prensa virtual de este miércoles.

En el mismo espacio, mencionó que el hallazgo de nuevos casos entre las dependencias gubernamentales no debería ser un punto de alarma para la población, ya que nos encontramos en un punto de dispersión generalizada de la pandemia.

“El que hayamos encontrado pacientes en la secretaría no quiere decir que sea algo sorprendente ni grave, estamos en una etapa tres en la que la dispersión del virus a es generalizada y como hay muchos pacientes asintomáticos, efectivamente pude ser que alguno de nosotros ya haya pasado por el virus ni cuenta nos dimos”.

Así mismo, dijo que esto al contrario de ser un problema, es una oportunidad para aislar a los pacientes positivos y así cortar la cadena de contagios entre la población.

“Esto es una ventaja para nosotros, creo que lo que estamos haciendo es bueno (…) nos quizá van a salir más, pero no debemos alarmarnos”.

Además del ISSEA, el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado también cuenta con casos positivos, sin embargo las autoridades no han confirmado el número de personas contagiadas.