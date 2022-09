5 razones por la que nos enamoramos de alguien que no nos quiere

Redacción

Eso del amor resulta complicado, y es que no es nada de como lo pintan los cuentos de hadas. Quizá a ti te ha tocado poner los ojos en alguien que no te corresponde, pero ¿por qué nos enamoramos perdidamente de alguien que no nos quiere? te decimos las razones.

Una de las razones por las cuales nos enamoramos de alguien que no nos quiere, es porque le damos más valor a lo que no podemos tener, cuando esta persona nos dice que no le gustamos o que simplemente no somos su tipo, lo anhelamos todavía más en lugar de sacarlo de nuestra mente. De acuerdo con estudios psicológicos, los seres humanos tendemos a querer algo mucho más cuando hay escasez o que no se puede obtener.

A esta lista se le suma otra razón, y es que en el momento que ya nos dimos cuenta que no nos quiere en su vida y no nos corresponden de la misma manera, inmediatamente vemos a esa persona como un reto, como una manera de probarnos que siempre obtenemos lo que queremos y eso puede convertirse en una obsesión.

Otra razón más es la baja autoestima y poca confianza en nosotros mismos, y es que cuando el chico o chica que nos gusta nos dice que no nos quiere o no quiere algo serio, nos sentimos menos, poca cosa o insignificantes, vienen a la mente preguntas como “¿qué me hace falta?”, “¿por qué no quiere estar conmigo?”.

Hay otra razón que no pasa desapercibida, y es la extraña creencia de que el amor debe de doler para que valga la pena, el amor no duele y si es así, entonces este sentimiento no es real, nos enfrascamos creyendo que si lastima es porque es algo por lo que se tiene que luchar y resistir para que al final rinda frutos.

Consideramos que podemos hacer que cambie de opinión, otra de las razones es que creemos que con nuestro amor es suficiente para sostener una relación y que con el tiempo va a querernos igual o más que nosotros, que podemos enseñar a adorarnos y hacer que no tenga ojos para nadie más, pero con eso solo nos engañamos a nosotras mismas.

