5 mdp más recaudó CAPAS en enero del 2024: García Estrada

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Histórica recaudación ha registrado la localidad en los primeros meses del 2024, siendo el mes de enero el que más ha destacado pues en comparación con el año previo el alza fue de 5 millones de pesos.

Ello lo reveló José César García Estrada, director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (CAPAS), quien en este sentido precisó ‘la verdad es que contentos en CAPAS, iniciamos el año con el pago anual el mes de enero y la verdad tuvimos una recaudación histórica, nunca se había visto este tipo de reducción más de 19 millones de pesos en el mes’.

En contraste apuntó, ‘el máximo histórico que trajimos era de 14 millones, entonces se superó por mucho la meta, eso quiere decir que algo hemos estado haciendo bien, entonces vamos a continuar, esperemos y estamos trabajando para que no porque tuvimos este incremento en el mes de enero vayamos tener alguna baja en algunos de los meses durante el año’.

‘Entonces en el mes de febrero también nos fue bien, digo no tan bien como enero, pero si no tuvimos una baja y en el mes de marzo vamos recaudando, vamos a decir lo normal de lo que traemos de recaudación cada mes, en base al año anterior, entonces vamos a seguir trabajando fuerte’, continuó.

Subrayando además ‘seguimos con los mecanismos de cobranza de la aplicación de CAPAS Móvil, pago en Oxxo, tenemos un convenio con OXXO para que puedan pagar su recibo de agua, tenemos una caja caja móvil, que todos los lunes está aquí afuera de presidencia, que los miércoles está en el miércoles ciudadano, cuando tenemos miércoles ciudadano fuera de presidencia y esta caja móvil anda por todos los fraccionamientos y condominios durante todo el mes, de ocho de la mañana a ocho de la noche, digo seguimos con los mecanismos, con las acciones necesarias para acercarle a la gente el tema de los pagos más cómodos, que no batallen, que no hagan filas, que no se trasladen, para que no tengamos con esto una baja en el tema de recaudación’.