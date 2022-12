5 famosos que no se dieron por vencidos y lograron sus metas

Cinco Noticias

La vida está llena de obstáculos, esa es la realidad. Desde el mismo momento en que una persona nace se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su empeño y las ganas que tiene de salir adelante.

La mayoría de las veces los momentos pueden resultar muy difíciles, lo que hace que muchas personas decidan tirar la toalla y comenzar desde cero en un nuevo trabajo, en otro país o con una nueva pareja.

Sin embargo, la historia está llena de casos exitosos de personas quienes, a pesar de las dificultades, alcanzaron sus sueños. Se trata de empresarios, inventores y líderes que lograron superar los fracasos y levantarse para sortear las dificultades. Su objetivo era demostrar que ellos tenían razón en lo que hacían.

A continuación presentamos un repaso de la vida de 5 famosos que no la tuvieron fácil y demostraron que sí se puede llegar lejos en la vida.

Harland David Sanders (Colonel Sanders)

Sanders es el fundador de Kentucky Fried Chicken (KFC), una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. El principal logro de este hombre es que comenzó a perseguir su sueño a los 65 años.

Al jubilarse usó el monto de su primer cheque, unos 105 dólares, para comenzar el negocio que le daría satisfacciones y fama mundial. Tocó muchas puertas, dormía dentro de su coche y para lucir formal siempre lucía su característico traje blanco.

KFC es conocido actualmente en todo el mundo, pero su crecimiento comenzó después de que Sanders consiguiera un sí como respuesta para desarrollar su receta secreta. Antes de eso recibió 1,009 rechazos para iniciar el negocio.

J.K. Rowling

El patrimonio actual de esta escritora británica supera los 1.000 millones de Euros. La aclamada autora de la saga de Harry Potter no nació con una cuchara de plata en su boca, al contrario confrontó múltiples dificultades antes de saltar a la fama internacional.

Su determinación la llevó de la pobreza a la riqueza venciendo obstáculos como vivir en un apartamento en Edimburgo infestado de ratas, ser madre soltera y estar desempleada. De hecho, apenas podía alimentar a su bebé en 1994.

Su primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue rechazado 12 veces antes de que se convirtiera en un éxito. Contra viento y marea Rowling luchó por salir adelante después de llevar una vida muy miserable que en ocasiones no le permitía llegar a fin de mes.

Stephen King

El autor estadounidense estaba quebrado cuando intentó escribir por primera vez. En sus inicios vivió en un remolque junto con su esposa. El nivel de pobreza era tal que tuvieron que pedir ropa prestada para su boda.

King era un experto es ser rechazado junto con sus obras. Recibió tantas cartas con respuestas negativas que decidió recopilarlas. Antes de vender su primer cuento “The Glass Floor” por unos 35 dólares recibió más de 60 rechazos.

Actualmente King es reconocido como uno de los mejores escritores en cuanto a las novelas de terror, misterio y ciencia ficción.

Henry Ford

El fracaso no era un obstáculo para Henry Ford. El fundador de Ford Motor Company veía el fracaso como una excelente oportunidad para comenzar de nuevo, esta vez “de forma más inteligente”.

Ford falló mucho, pero utilizó lo aprendido para levantar una empresa exitosa a escala global y que aún hoy en día se mantiene como una de los mayores fabricantes de coches en todo el mundo.

Antes de lanzar su compañía, Ford se enfrentó a la bancarrota. Solo a través de la persistencia y la determinación se convirtió en uno de los empresarios más ricos de la historia.

Walt Disney

La vida no fue fácil para Walt Disney. Al comienzo tuvo muchos fracasos, sin embargo, nunca se dio por vencido. En una oportunidad fue despedido de un periódico porque según su jefe no tenía “imaginación y porque sus ideas no eran buenas”.

También se enfrentó a la bancarrota, lo que lo dejó literalmente quebrado. Con sus sueños y aspiraciones no se dio por vencido. Disney nunca se cansaba y siempre estaba probando nuevas ideas hasta que alcanzó el éxito.

Ganó 22 premios de la Academia y estableció el primer parque Disney en California en 1955. Hoy en día Disney es un conglomerado que gana millones de euros anuales por sus películas, parques temáticos y mercancías alusivas a sus personajes.