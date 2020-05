5 días sin agua vecinos de Real de Haciendas

OES

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del Fraccionamiento Real de Haciendas denunciaron a El Clarinete la falta de agua en su sector.

Los afectados comentaron que ya tienen 5 días sin agua y esto ha provocado que no puedan realizar actividades en sus domicilios aunado a que con la contingencia del COVID-19 deben tener más precauciones.

A pesar de que se han estado comunicando diariamente a los números de Veolia, los empleados no les han dado una respuesta concreta ya que algunos les han dicho que es la bomba, mientras que otros les han comentado que no se ha llenado el tanque del pozo ubicado en Balcones de Oriente muy cerca de ahí y por ende no les han distribuido el vital líquido.

Son varios los folios con los que cuentan los vecinos del circuito tetelpa, por lo que piden a la autoridad correspondiente que regularicen el problema con el que cuentan.