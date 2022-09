4T y pandemia, los momentos complicados en el sexenio, dice Orozco

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A ocho días de concluir su administración, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval consideró que el cambio de colores en el gobierno federal y la pandemia sanitaria fueron los puntos de inflexión en su sexenio.

“Tuve dos momentos complicados. Adaptarme a la 4T no fue nada fácil, por todo lo que me representó en temas de financiamiento y de presupuesto. Así como el tema de la pandemia, pero gracias a una disciplina financiera se puso a funcionar todo aquello que no se obtuvo de la 4T y también de pagar lo extraordinario. Entonces bien, a pesar de todo esto”, señaló en entrevista.

Orozco Sandoval acudió este jueves a entregar de manera personal su sexto y último informe de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado, en donde expuso que siempre habrá temas que atender.

“En ningún gobierno, en Aguascalientes o en México, se concluye. Todos los días hay necesidades y hay que estar atendiéndolas”, insistió el panista.

Sobre la futura administración que a partir de octubre encabezará la también panista Teresa Jiménez Esquivel, el aún mandatario apuntó que heredará obras en proceso como en la avenida Guadalupe González, pero aclaró que heredará recursos financieros para su conclusión.