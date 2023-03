Así puedes mejorar mucho tú velocidad de wifi en tú casa 

Redacción

España.- Los routers actuales trabajan en varias bandas de frecuencias en una misma red WiFi. Es decir, tú tienes un único SSID o red WiFi al que te conectas pero automáticamente el aparato decide a qué banda conectarte dependiendo de lo que considere que es mejor. Esto tiene ventajas y la principal es que podremos conectarnos a una misma red y nos asignará la mejor banda de frecuencia. Algo especialmente útil si no sabemos las diferencias o las ventajas de cada una. Pero también tiene inconvenientes y puede que esté haciendo que navegues más lento.

Si desactivas la función puedes tener muchas ventajas y te explicamos por qué.

Qué ventajas tiene

Como decimos, conectarnos a la banda que nos asigna esta función “inteligente” del router tiene muchas ventajas. Se trata de una tecnología que encontramos en aparatos de muchas marcas y en dispositivos que instalan los operadores cuando contratas fibra, sin necesidad de comprar un router independiente.

Entre las ventajas que nos ofrece es que nos permite conectarnos a la banda de 2,4 GHz si estamos lejos o automáticamente nos conectará a la de 5 GHz si estamos cerca. La diferencia entre ambas es que la primera nos ofrece más amplitud o distancia pero menos velocidad. La segunda, lo contrario: nos da mejor velocidad aunque no llega tan lejos. Y el aparato será el encargado de elegir una u otra en función de dónde estemos y de lo que nos convenga más.

También hay otras ventajas como la posibilidad de elegir a cuál nos conectamos en función de los clientes que haya ya conectados en una banda u otra. Si hay muchos aparatos conectados en la banda de 2,4 GHz, automáticamente mandará al nuevo cliente a otra banda para así equilibrar y no saturar, por ejemplo.

¿Por qué deberías desactivarla?

Pero aunque tiene ventajas, también hay inconvenientes a la hora de utilizar la función inteligente del router y, como decíamos al principio, desactivar la función “Smart Connect” puede ayudarnos a tener mejor velocidad.

Aunque habitualmente está conectada o activada por defecto, desactivarla nos permitirá elegir la banda de frecuencia que queramos de forma manual utilizando dos nombres de red WiFi o dos SSID diferentes que configurarás tú desde los ajustes del router. Esto te permitirá, además, conectarte siempre a la banda de 5 GHz así que tendrás mucha más velocidad evitando que se conecte a 2,4 GHz.

Desactivar la función también nos permitirá no estar moviéndonos entre bandas. Es decir, el router y su función inteligente no te cambiará de una a otra a medida que te muevas por casa o por la oficina sino que siempre estarás conectada a la misma. Generalmente no notaremos este cambio y no es un problema pero puede darse el caso de que haya pequeños cortes al cambiarte de una a otra.

Cómo desactivarla

Desactivarla dependerá de cada modelo de router y dependerá del modelo que tengas instalado, pero puedes acceder a la configuración desde la dirección IP, en el navegador, introduciendo 192.168.1.1 en el navegador. Aquí, generalmente, tenemos que introducir nuestro usuario y contraseña y entraremos a los parámetros de configuración y privacidad del dispositivo. Simplemente debes buscar el apartado “Smart Connect” o “Smart WiFi” y desactivarlo.

Dependiendo del modelo y la marca, este apartado o ajuste se verá con un nombre u otro y lo encontraremos en una categoría u otra del panel de configuración.

*Información de ADSLzone.net