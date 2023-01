Por la desaparición de un menor, bloquean carreteras en Zacatecas

Redacción

Zacatecas, Villa de Cos.- Habitantes de comunidad Chaparrosa se han unido y exigen que aparezca el menor Anthony Tadeo Núñez, un menor de seis años que desapareció el 20 de diciembre al exterior de su casa. Testigos afirman que se lo llevaron unos desconocidos que viajaban en una camioneta azul con vidrios polarizados.

Este hecho ha causado tal indignación que ha paralizado las actividades e incluso terminó en el bloqueo de la carretera que da acceso a la comunidad. En la protesta participaron pobladores de Chaparrosa y de localidades aledañas, como El Barril, Chupaderos y otras.

Durante la manifestación destacó la voz de las mujeres, gritaban consignas como. “Queremos a Teo”, exigían madres, hermanas, hijas y tías sin parar.

“Sin Teo no hay clases”, repitieron, pues este lunes se retomaron las actividades escolares luego de las vacaciones decembrinas. Sin embargo, esto no ocurrió en el jardín de niños, la primaria, la secundaria y el Colegio de Bachilleres de la comunidad.

En las pancartas que llevaban los pobladores había mensajes recurrentes: “Estamos hartos de la inseguridad”; “todos por Teo”; “los niños no se tocan”.

Las mujeres fueron solidarias con mensajes como: “A una madre le hace falta un hijo y su nombre es Teo”; “madre, tu dolor es nuestro dolor”; “David, nos falta Teo, lo queremos de regreso” y “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”.

Los manifestantes se detuvieron frente a la primaria donde gritaron consignas, luego terminaron la marcha con el bloqueo del acceso a la comunidad, donde atravesaron una pipa en la que colocaron pancartas que recordaban “Nos falta Teo”.

Metros adelante, con la intención de impedir el paso vehicular, reunieron llantas y hierba seca y les prendieron fuego, el cual rápidamente provocó una fumarola negra y densa.

Uno de los hombres, que se quedó de guardia en el bloqueo, destacó el hartazgo de la gente: “son varios ya los desaparecidos, pero ya se metieron con una criatura; hay motivos por los que se hace esto, que regrese, porque al rato se hace una cadena y eso no se va a permitir”.

La familia y los habitantes de la comunidad recurrieron a la manifestación porque, a pesar de que se interpuso la denuncia de desaparición, en 20 días la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no les ha presentado avance de las investigaciones.

La familia reprochó que las autoridades no se han movilizado para encontrar al niño. “Ya son muchos días, es un niño que no se puede mantener encerrado mucho tiempo, no puede estar sin sus papás”.

Con información de NTR