45% de los jóvenes en México creen que no se toman medidas suficientes para frenar el Covid-19

Redacción

Ciudad de México.- Una encuesta reciente de UNICEF entre jóvenes de América Latina y el Caribe muestra que solo un tercio de los encuestados elige todas las respuestas correctas cuando se les pregunta sobre cómo se transmite COVID-19.

Más preocupante aún, de los 10,500 jóvenes encuestados en la región (2,896 mexicanos), aproximadamente un tercio creen que no corren el riesgo de contraer la enfermedad. Mientras América del Sur se ve ahora como el nuevo epicentro de la pandemia mundial, menos de la mitad de los jóvenes encuestados pueden identificar los sitios web nacionales de información oficial sobre el coronavirus.

En el caso de México, el 45% de las y los jóvenes cree que en México no se están tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19 y solo el 54% indicó conocer sobre la página https://coronavirus.gob.mx/ que da información oficial sobre la epidemia del COVID-19 en el país.

“En este momento, no conocer hechos reales sobre la pandemia pone en peligro la vida de los jóvenes y sus familias”, dijo Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “Pero no se debe culpar a los jóvenes por estar mal informados. Estos inquietantes hallazgos resaltan la importancia y la urgencia de llegar a los jóvenes de América Latina y el Caribe con la información correcta, especialmente a aquellos que no están bien conectados digitalmente”.

La encuesta, que se llevó a cabo en 31 países de América Latina y el Caribe a través de mensajes SMS y redes sociales, indica una falta de conocimiento sobre los síntomas, la prevención y la transmisión del COVID-19, incluso entre los jóvenes más alfabetizados digitalmente. Solo el 44 por ciento de los jóvenes encuestados sintió que estaba informado “en general” sobre el virus. Sobre estos punto, solo el 55% de las y los jóvenes mexicanos declaró sentirse medianamente informado.

“Es importante conocer el virus, sus consecuencias y las medidas para evitar el contagio, es necesario dimensionar de manera correcta lo que ha estado sucediendo con el COVID-19, solamente así superaremos la pandemia”, comentó un joven mexicano de 23 años.

Más del 40 por ciento de todos los encuestados mencionaron los medios tradicionales como su principal fuente de información sobre el COVID-19, con el 21 por ciento citando las redes sociales y solo el 10 por ciento eligió los servicios de mensajería instantánea. Las y los jóvenes mexicanos señalaron que el medio más usado para obtener información son los medios tradicionales (38%), seguido de publicaciones en redes sociales (34%).

Más positivamente, casi el 95 por ciento de los jóvenes encuestados dijeron que se necesitan acciones para combatir la pandemia, aunque casi la mitad también cree que sus comunidades no están completamente preparadas para lidiar con el COVID-19.

“La salud de todos es responsabilidad de todos, quédate en casa y forma parte del grupo de personas que aportaron un acto de heroísmo para el país, no es fácil, pero juntos lo podemos lograr”, compartió una joven mexicana de 18 años.

Administrado a través de U-Report, una plataforma de empoderamiento móvil gratuita y confidencial de UNICEF, la encuesta arroja luz sobre el conocimiento, los pensamientos y los sentimientos de los jóvenes en torno a la pandemia de COVID-19.

“Ayudemos a que está pandemia se acabe, tomando las medidas necesarias que en los diferentes medios de comunicación se han dado, esto nos afecta a todos y ahora más que nunca hay que estar unidos”, señaló una joven mexicana de 15 años.

“En los próximos días y semanas, la participación de los jóvenes podría convertirse en un catalizador para la lucha contra una pandemia en América Latina y el Caribe”, dijo Bernt Aasen. “Es fundamental hacer que la información confiable no solo sea accesible, sino que también atraiga a los jóvenes para que se sientan parte de la solución, no del problema”.

Por su parte, Christian Skoog, Representante de UNICEF en México señaló que “entre la población adolescente es fundamental eliminar las fuentes de información falsas y posicionar mensajes de autocuidado pues aún cuando siguen dependiendo, en la mayoría de los casos, de un adulto, tienen más independencia sobre su higiene personal, nutrición, actividad física y comportamiento ante el aislamiento”.

“En México, el chatbot de U-Report es una herramienta que nos permite conocer directamente qué es lo que preocupa y afecta a las y los adolescentes, y hacerle llegar esta información a tomadores de decisión para que consideren sus opiniones en el cumplimiento de sus derechos”, añadió Christian Skoog.

Junto con otras agencias de la ONU, ONGs y sector privado, UNICEF apoya los esfuerzos gubernamentales en todos los países de América Latina y el Caribe para interactuar con audiencias más jóvenes a través de una combinación de plataformas digitales y analógicas utilizadas por los propios jóvenes.

UNICEF hace un llamado a los medios tradicionales, las plataformas de redes sociales y los operadores móviles para intensificar su cooperación y esfuerzos para promover prácticas que salven vidas sobre COVID-19 y frenar la desinformación entre los jóvenes en América Latina y el Caribe.