Recomendaciones de perfumes para hombres poco comunes

Redacción

Ciudad de México.-Pocos perfumes para hombre son los que realmente podríamos decir que huelen mal. Es más, puede que enunciar algo así sea imposible; para que esto fuese así deberíamos tener en las manos una botella que nos prometiera olor a vestidores, baños públicos o tenis usados. Pero no es el caso. Que no te gusten ciertos aromas o que sientas predilección por otras notas en concreto es distintos; que sepas diferenciar una fragancia actual de una pasada de moda, igual. Entonces, la próxima vez que pienses lo “mal” que huele un perfume, sólo recuerda que A TI no te gusta, que muy probablemente no vaya con tu personalidad, pero eso no quiere decir que sea una pésima propuesta o que no pueda agradarle a alguien más.

Habiendo dicho esto, en muchas ocasiones sucede que despreciamos un perfume porque lo olemos en todos lados. O que sus notas son tan similares a las de otras etiquetas, que ya lo sentimos común y poco “digno” de estar en nuestra colección. Y es válido. Se entiende entonces que eres un hombre a quien le gustan los aromas extraordinarios y que odia la simple idea de parecerse al resto. Por ello es que cuando una fragancia se pone TAAAAAN de moda o ya se ha replicado tanto entre las marcas deja de gustarte, y emprendes entonces una nueva búsqueda por la originalidad y las notas que hagan levantar las cejas.

A continuación, nuestras recomendaciones si es que estás buscando perfumes para hombre poco comunes y llenas de personalidad. Te lo aseguramos: va a ser algo difícil que te encuentres a alguien en la escuela, la oficina, alguna fiesta o cualquier lugar a donde vayas, y que huela a algo similar. Prepárate para recibir más de un halago por la fragancia que estará adornando todas tus llegadas.

The Harmonist Yin Transformation

Una fragancia fluida que celebra la fuente de toda vida, el agua. Tanto tranquilo como tempestuoso, el elemento es la encarnación de las energías Yin y Yang, que se han utilizado para crear esta fragancia floral equilibrada. El encanto juguetón de las flores de la orquídea calipso, la rosa búlgara y el iris se ve atenuado por la suavidad de la leche de almendras, el sándalo y el almizcle blanco. Es una fragancia compleja que en la piel del hombre se convierte en un aroma de autoridad y poder, con un toque de misterio.

Diptyque Orphéon

Amaderado, floral y ligeramente especiado, este perfume que nos lleva directamente al mundo de la vida nocturna reúne la suavidad de las maderas con un sutil toque de tabaco y la huella de aromas más tradicionales. Un eau de parfum que no puedes obviar.

MEMO Silician Leather

Extraordinaria como ella sola, esta fragancia te permite experimentar la frescura y la vivacidad de un acorde de cuero como nunca antes lo has hecho. Solar, volcánico y vigorizante, este perfume te abre camino hacia Sicilia y sus vientos marinos, su vegetación y la presencia soberana del Etna. Además, como estamos hablando de una fragancia de lujo masculina, su durabilidad y potencia son verdaderamente grandes.

Creed Green Irish Tweed

La fragancia combina de manera elegante la frescura de la madera y la masculinidad pura, apropiada tanto para dar un paseo por el campo irlandés como para desfilar por la alfombra roja. Un aroma que, según la marca, sigue siendo usado por hombres seguros en la cúspide de sus carreras.

4711 Eau de Cologne

Desde su embotellado hasta las artes que le acompañan te puedes dar cuenta de que ésta es una fragancia clásica, llena de tradición y que, de hecho, ha sido parte de la historia humana por largos, largos años. Una verdadera pieza de museo que no puede faltar en tu colección. Sí, su aroma puede ser un poco más conservador para algunas narices; sin embargo, esta fórmula de 1792 sigue siendo tan poderosa como en sus inicios. Las notas de nalida son limón (lima ácida), bergamota y naranja; las notas de Corazón son lavanda y romero, las notas de fondo son neroli y petit grain. Una fragancia clásica masculina que habla de gran gusto.

Con información de GQ