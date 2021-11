3a ola de covid no pegó como se esperaba: Colegio de Médicos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La llamada tercera ola del covid no tuvo en la entidad los impactos que se esperaban en un principio, sostuvo el presidente del colegio de médicos, Roberto Velasco Hirschberg.

Aseguró que el número de casos ha venido a la baja de acuerdo a la estadística, así como de manera presencial no hubo en ningún momento saturación de hospitales como el la primera y segunda ola.

“Si bien no se descarta que haya una cuarta ola esperemos que sea menos agresiva, aunque eso no lo podemos determinar porque los virus mutan ya sea a mayor o menor agresividad”, explicó.

Al final el líder de los médicos en la entidad aseveró que Aguascalientes está “preparado” para una nueva ola que se pudiera presentar, sin embargo advirtió que en esta pandemia los básico es el cuidado personal, aunado a la vacunación.