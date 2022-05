400 militantes de Morena apoyarán campaña del PAN en Aguascailentes; “Nora es una amenaza”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Fundadores, simpatizantes y ex diputados de Morena en el estado anunciaron su dimisión a las filas del partido guinda para mostrar su respaldo a la candidata panista por la gubernatura Tersa Jiménez Esquivel, “porque no hay de otra”, aseguraron.

En conferencia de prensa acudió una docena de ex morenistas, aunque afirmaron que sumarían alrededor de 400 militantes los cuales habrían renunciado al instituto político a partir de este jueves.

Jesús Medina Olivares, quien había fungido como coordinador de campaña de la candidata de Morena Nora Ruvalcaba, argumentó que la elección local enfrenta dos visiones de estado diametralmente opuestas y elogió a Jiménez, de quien dijo ha sabido construir alianzas.

“Existen momentos y situaciones donde resulta moralmente imperativo tomar partido y no deben existir bajo ninguna circunstancia posturas neutrales”, argumentó Medina Olivares, quien previamente militó en el PRI.

Apenas el miércoles último, una veintena de brigadistas de Morena habían renunciado a Morena en plena sede estatal del PAN y dijeron sumarse a la campaña del partido que va en alianza con PRI y PRD.

Por su parte, María Luz Olvera, consejera y fundadora del partido en el estado acusó a Nora Ruvalcaba de haber promovido los beneficios a un grupo de índole familiar. “Es una familia la que está apoderada de Morena”, ahondó.

– ¿Porqué se tardaron tanto?

– Yo no me tardé tanto, pues siempre he señalado los errores de mi partido. Morena le debe una disculpa a la militancia y en el estatuto dice que el militante va a ser el papel principal en la política y eso nos han coartado. Nunca pensé decirlo, pero voy con Tere Jiménez, pues no hay de otra.

– ¿Cuánta gente se va de Morena?

– No tengo un número exacto, pero hablamos de 400, 500 personas.

En la conferencia de medios también estuvieron presentes José Macías, César Méndez, Ricardo Esquivel Martinez, Iván Calvillo, además de Erica Palomino y Alejandro Mendoza Villalobos, estos dos últimos ex diputados locales por Morena.

– ¿Nora es una amenaza para Aguascalientes?

– Sí.

La elección por la gubernatura del estado se celebrará el próximo domingo 5 de junio.