40 mdp de cartera vencida de CAPAS es irrecuperable

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- De la cartera vencida de cerca de 100 millones de pesos de CAPAS, un 40% es irrecuperable, reconoció el Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García Estrada.

En este sentido recordó ‘de estas cuentas que estamos hablando de la cartera vencida, la cartera vencida en su totalidad, es de 100 millones de pesos, se ha mantenido así, digo baja 99, 98 punto y feria, sube a 101, pero está sobre ese rango’.

Subrayando luego, ‘lo que sabemos que no vamos a recuperar estamos hablando acerca de 40 millones de pesos qué es impagable y el resto es negociable, no quiere decir que vayamos a recuperar los 60 millones de pesos, pero es negociable con algún las cuentas que a lo mejor si tienen el servicio o si lo han tenido o si hay el interés del usuario de ponerlo poner, con algún descuento, con algún plan de pagos’

Ello recordó derivado de que ‘desde la creación de CAPAS alguien hizo algún contrato, no sé en el Picacho, en el Picacho no hay redes, no, entonces no tiene la toma, sin embargo el recibo ahí está y no tenemos la facultad en este momento de poderlo cancelar, de poderlo eliminar, porque sería una falta de nuestra parte, por eso queremos presentarlo al Consejo, todas estas cuentas, todos estos casos especiales, específicos para que podamos ya tomar la decisión, y no nos siga aumentando la cartera vencida que la verdad es que no tiene caso’.

Es decir un un porcentaje de un 5- 8%, de las cerca de 36 mil cuentas que hay en todo el municipio, y ‘las que vamos a estar eliminando seguramente son 2 mil 300 cuentas’.