40 años de Metallica

El 15 de octubre de 1982 se conformó uno de los grupos más importantes de la historia: Metallica.

Los primeros en sumarse fueron James Hetfield y Lars Ulrich, para después sumar a Dave Mustaine y Ron McGovney.

Su primer show en vivo ocurrió un año después en el Radio City Club, en California, Estados Unidos. Sin embargo, su presentación dejó mucho qué desear por culpa de varios problemas técnicos.

Tocaron covers de Diamond Head y Savage, así como dos temas propios, que con el paso del tiempo se incorporaron a su LP Debut “Kill ´em All” y se volvieron clásicos: “Hit the Lights” y “Jumo In The Fire”.

Tiempo después llegaron Kirk Hammet y Cliff Burton. Mustaine fue expulsado y la historia siguió su curso hasta donde la conocemos actualmente.