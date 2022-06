4 vitaminas que necesitas para tener energía todo el día

Redacción

Mantener una alimentación rica y saludable, hacer ejercicio a diario, practicar técnicas de relajación para calmar nuestra angustia y estrés y tener un sueño reparador son pilares fundamentales para mantener un nivel de energía adecuado cada día.

Y es que, la comida es nuestra principal fuente de vitaminas, así que consumir las proporciones adecuadas de alimentos nos ayudará a conseguir la cantidad necesaria de energía de forma natural. No obstante, cuando esto no es suficiente, los suplementos vitamínicos pueden evitar una posible carencia de vitaminas en el cuerpo.

Si te encuentras en un momento de bajón, estas son las vitaminas que necesitas para llenarte de energía cada mañana.

Vitaminas complejo B

Riboflavina, niacina, ácido fólico, ¿te suenan? Todos estos complementos vitamínicos que suelen recetarnos los médicos o recomendar en las farmacias para combatir el cansancio están compuestos por vitaminas del complejo B. Y es que, las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12 favorecen la absorción de energía de los alimentos que consumimos. En momentos especialmente estresantes y agotadores, una pequeña ayuda extra no viene nada mal.

Vitamina B12

Su principal función es la de cuidar el estado de las neuronas y el cerebro, por lo que es un gran aliado a la hora de aumentar la concentración. Pero también se encarga de suministrar la energía necesaria al cuerpo para afrontar todas las actividades del día a día. Así que es muy importante mantener los niveles adecuados de vitamina B12 en el organismo para no sentir más cansancio del normal. En formato masticable, estos comprimidos no contienen azúcares ni ingredientes de origen animal.

Vitamina C

Su propiedad más conocida es la de prevenir resfriados, pero lo cierto es que se trata de un mito muy extendido en la sociedad. Sin embargo, la vitamina C tiene otros efectos beneficios para la salud.

Contribuye a mantener el metabolismo energético y las funciones mentales en su estado óptimo. Es un potente antioxidante, ya que favorece la formación de colágeno que ayuda a bloquear el daño de los radicales libres en la piel. Y, además, combate la fatiga, puesto que reduce los niveles de cortisol que fabricamos en momentos de alerta o mucho estrés. Estos comprimidos son aptos para veganos y es que están hechos con ingredientes 100% vegetales.

Vitamina D

Es común experimentar carencia de vitamina D durante el invierno por la falta de horas de sol (principal fuente), y estar en casa tantos días no ayuda. El pescado azul, la yema de huevo, el hígado o las setas son alimentos ricos en vitamina D que debes incluir en tu día a día. No obstante, si no es posible obtener suficiente vitamina D por medio de la dieta, puedes optar por tomar un suplemento para mantener los niveles adecuados en el organismo. Este, en gotas, ayuda a la correcta formación ósea y muscular, y al funcionamiento del sistema nervioso.

Con información de Women´s Health