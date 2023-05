4 de mayo, Día de Star Wars; conoce porque y qué actividades habrá en México

Redacción

México.- Como cada año, el 4 de mayo se celebra el día internacional de Star Wars, franquicia que comenzó en 1977 con la primera entrega de la saga. Sus fanáticos alrededor del mundo festejan su pasión con divertidas dinámicas, y enaltecen su amor por la historia que comenzó a escribir George Lucas hace tantos años.

“May the force be with you”, cuya traducción en español es “que La Fuerza te acompañe”, es una línea recurrente en las historias de Star Wars. Los personajes suelen expresar sus buenos deseos entre ellos encomendándose a La Fuerza, un poder sobrenatural que lo rige todo dentro del universo de George Lucas, y que está presente en los Jedi y los Sith.

La fonética similar entre la clásica frase en inglés con “May the 4th be with you” (cuyo signficiado en español es “Que el 4 de mayo esté contigo”), hizo que los fans de Star Wars identificaran el 4 de mayo como el día ideal para celebrar su pasión.

Pero “May the 4th be with you” también tiene un origen, pues hace varios años, Margaret Thatcher se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido. Para felicitarla, el Partido Conservador publicó una nota en The London Evening News en donde usaron la expresión, pues ese día era 4 de mayo. Esto dio la idea a los fans de Star Wars y el resto es historia.

Por décadas, los fanáticos de la franquicia celebraron de forma no oficial; sin embargo, con el paso del tiempo, la celebración tomó tal importancia -a la par de la franquicia- que terminó por instaurarse y reconocerse en todo el mundo. Incluso, Disney suele dar importantes anuncios ese día.

En México, el cariño por la space opera favorita de los fanáticos del séptimo arte es innegable, y por ello, en la Ciudad de México y otras partes del país se organizan diversos eventos para conmemorar la saga que, hoy en día, no solamente está formada por películas, sino por series de televisión, videojuegos, cómics, parques temáticos y un sinfín de productos más.

Los fans de Star Wars podrán disfrutar de un concierto sinfónico que busca honrar la música de las películas, misma que estuvo compuesta en su momento por el galardonado John Williams. Los famosos temas de Star Wars serán interpretados por la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) bajo la dirección de Cesar Uriel Hernández.

La cita para disfrutar de maravillosos temas como la emblemática Marcha imperial será en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, a las 7 de la tarde. El evento será gratuito.

En la alcaldía Benito Juárez, los fanáticos de Star Wars podrán disfrutar de una proyección gratuita del filme Solo, spin-off que retrata el pasado de Han, aquel vaquero galáctico que alguna vez interpretó Harrison Ford. La cinta podrá verse en el Audiovideorama de Parque Hundido, también a las 7 de la tarde. Se espera que los fanáticos vayan disfrazados de su personaje favorito.

El Museo Estelar resguarda la más grande colección de Star Wars de toda Latinoamérica. Desde el año 2019 ha maravillado a los fanáticos del mundo creado por George Lucas. El lugar se encuentra en la colonia Insurgentes, en la capital del país. La nostalgia se puede sentir en cada una de las piezas que exhiben, y qué mejor que celebrar el 4 de mayo en sus instalaciones.

Algunos comercios se unirán a las celebraciones por el Día de Star Wars, como la Heladería Escandón, ubicada en la Colonia Condesa. A partir de las 3 de la tarde, el establecimiento se llenará de fanáticos de la saga, y están preparadas varias sorpresas para que los fans puedan celebrar el amor por la franquicia.

Del mismo modo, siempre puedes celebrar desde tu casa. En la plataforma de streaming de Disney+ se encuentran las nueve películas principales de la saga, los dos filmes spin-off, las series animadas, las series live action y un montón más de contenido.

Fuera de la Ciudad de México también celebran el Star Wars Day. En Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) prepara una serie de actividades como conciertos y proyección de películas en el Teatro de la Ciudad. El evento comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 7 de la tarde. La Banda de Música de Jalisco celebrará un concierto gratuito en el Jardín Agustín de la Rivera, para todos los warsies de Guadalajara.

*Información de Infobae.